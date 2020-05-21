Врачи раскрыли, чего ждать от COVID-19 дальше

Хочется верить, что когда-нибудь мы забудем этот коронавирус, как страшный сон. Врачи считают, что после нынешней и, возможно, второй волны эпидемии он станет не страшнее обычных патогенов, вызывающих сезонную простуду.

Пугает другое: до недавних пор коронавирусы вообще не представляли опасности для человека, а в XXI веке почему-то стали проявлять злость. И чем дальше, тем хуже.

Из тихони в монстра

Академик РАН Феликс Ершов, который больше 50 лет занимается изучением вирусов и разработкой лекарств, говорит, что из сотен существующих человеческих вирусов семейство коронавирусов было одним из самых «тихих, скромных и безобидных».

«Раньше коронавирусы считались "малой детской инфекцией", — рассказал он «МК». — Они изредка давали осложнения. Болезнь в основном проходила незаметно или легко. Это было в прошлом веке».

А в нашем веке коронавирусы вдруг «показали зубы», и нынешний SARS-CoV-2 оказался самым агрессивным. Во-первых, он вызвал небывалую пандемию. Во-вторых, оказался очень заразным — из-за этого его сравнительно низкая смертность выглядит чудовищно в масштабах отдельных стран.

Коронавирус №3

В природе существует множество коронавирусов, но только семь из них, включая нынешний SARS-CoV-2, на данный момент известны как «человеческие» — то есть способные заражать людей.

Четыре из этих семи считаются неопасными — каждый сезон они вызывают примерно 15% случаев простуд. О некоторых наука знает с 1950-60-х годов, но с тех пор они толком не изучались, потому что не было нужды.

Но за 20 лет нового века человечество уже трижды столкнулось с новыми видами коронавирусов, куда более опасных.

Первый появился в 2002 году и вызвал вспышку SARS — тяжелого острого респираторного синдрома, прозванного «атипичной пневмонией». Она распространилась из южного Китая на почти 30 стран, всего заразились больше 8 тысяч человек, скончались 774 — смертность по миру составила около 10%.

Ровно через 10 лет, в 2012 году, еще один новый коронавирус принес эпидемию MERS — ближневосточного респираторного синдрома, который в западной прессе прозвали «верблюжьим гриппом». Он затронул в основном арабские страны, зараженных было не так много, но инфекция оказалась смертоноснее «атипичной пневмонии» — умерли 35% болевших.

И вот 2020-й: очередной коронавирус вызвал пандемию COVID-19, которая на месяцы остановила жизнь на всей планете. Еще не закончилась первая волна, а зараженных уже больше 5 миллионов, умерших — свыше 330 тысяч.

Что дальше?

Самое тревожное, что во всех трех случаях первоисточником коронавирусов, очевидно, были летучие мыши. То есть вирусы, которые до сих пор «довольствовались» животным миром, перешли на людей и повели себя очень агрессивно. Значит, история может продолжиться?

Еще в 2017 году доктор медицины, профессор престижного Медколледжа Техасского университета A&M Джулиан Лейбовиц, изучающий коронавирусы, предупреждал: «У летучих мышей, скорее всего, сотни коронавирусов. Мы пока столкнулись только с двумя из них, которые проявились тяжелыми инфекциями среди людей, однако и у остальных "мышиных" вирусов есть определенный потенциал, чтобы заражать наш вид».

«Я не сомневаюсь, что будет еще одна вспышка коронавируса, — сказал тогда Лейбовиц. — Мы не знаем, где, когда и какого именно, но мы должны быть готовы».

Этот прогноз уже сбылся, и теперь уже популярный российский теледоктор Александр Мясников пугает перспективой следующей, еще более грозной эпидемии.

«Сейчас — это ерунда, это мы пройдем. А пройдет еще 5 лет… вот я не хочу оказаться пророком, но придет птичий грипп, остановите вы хоть что, поезда, самолеты, гуси-лебеди пролетят, приземлятся курочки, уточки… и конец нам. Там смертность 35%, а в некоторых случаях 70%. И что, вы будете с автоматами стоять гусей отстрeливaть перелетных?» — рассуждал он в конце апреля в ютуб-шоу «Соловьев LIVE».

Мясников сказал, откуда ждать новой заразы: «Мы знаем, где будет: мы знаем, что это будет Китай, мы знаем, что это будет Африка, мы знаем, что это может быть какая-нибудь Бразилия». Там нужно держать своих наблюдателей, желательно военных, которые будут предупреждать о малейшей угрозе, считает он:

«Чтобы они не как ВОЗ там сидят, джин с тоником пьют, на всё забили и только говорят: "да не, ничего, не надо карантина"».

Конечно, хочется надеяться, что доктор Мясников, который сначала недооценивал угрозу COVID-19, теперь, наоборот, переоценивает опасность будущих новых инфекций.

Возможно даже, нынешняя пандемия принесет в итоге свою пользу, если мы приобретем коллективный иммунитет на будущее. По мнению академика Ершова, если бы в свое время все человечество переболело «атипичной пневмонией», то мы могли бы и не заметить нынешнего ковида, поскольку у обоих коронавирусов-возбудителей есть общие участки «генетической сердцевины».