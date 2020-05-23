Каковы последствия перенесенного коронавируса 

Британские специалисты утверждают, что у некоторой части пациентов отмечаются тяжелые осложнения после перенесенного коронавируса. "Рамблер" приводит наблюдения медиков.

Согласно информации профессора Королевского колледжа Лондона Кармине Парианте, тяжелое течение заболевания может оказать воздействие на любой орган человеческого организма, включая головной мозг. Подобные осложнения уже были зафиксированы врачами.

Специалисты говорят об усталости, повреждении легких и необратимом нарушении когнитивных функций, что является лишь частью возможных последствий COVID-19.

Впрочем, и у пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции заболевание может оставить свой отпечаток в виде проблем с легкими или сердцем. Причем осложнения могут появиться постепенно.

В некоторых случаях, по данным Daily Mail, говоря о последствиях, можно привести пример, когда COVID-19 провоцировал заболевание, с которым человек будет вести долгую и тяжелую борьбу. Так случилось у 48-летней матери троих детей, у которой после коронавируса диагностировали дилатационную кардимиопатию: инфекция вызвала у англичанки сильное воспаление сердечной мышцы. У нее затруднен прогон крови по всему телу, а на обоих легких остались крупные рубцы.

По оценке медиков, до 30% пациентов с тяжелой формой коронавируса демонстрируют признаки опасного тромбоза. Исследование показывает, что половина больных страдает от легочной эмболии или кровяных сгустков в легких. Все это происходит в результате влияния COVID-19 на кровь пациентов, делающую ее более густой, что ведет к образованию тромбов. А сами изменения плазмы спровоцированы сильным воспалением легких, что является реакцией организма на вирус.