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Россиянам назвали условия для возвращения к нормальному образу жизни 

Lenta.ru 3 часа назад
Названы условия для возвращения к прежней жизни
Фото: Lenta.ru
Их перечислила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА Новости.
«Я очень надеюсь, что новая культура социальной ответственности каждого, не только за себя, но и за окружающих, обязательное ношение масок и перчаток позволит нам быстрее вернуться к нормальному образу жизни»,
— пояснила Ракова.
По состоянию на 22 мая число россиян с положительным тестом на вирус превысило 326 тысяч. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек. Отмечается также, что суточный прирост новых случаев COVID-19 в России уже седьмой день подряд не превышает 10 тысяч.
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Коронавирус , Анастасия Ракова , РИА Новости
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