Названы условия для возвращения к прежней жизни

Их перечислила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА Новости.

«Я очень надеюсь, что новая культура социальной ответственности каждого, не только за себя, но и за окружающих, обязательное ношение масок и перчаток позволит нам быстрее вернуться к нормальному образу жизни»,

— пояснила Ракова.

По состоянию на 22 мая число россиян с положительным тестом на вирус превысило 326 тысяч. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек. Отмечается также, что суточный прирост новых случаев COVID-19 в России уже седьмой день подряд не превышает 10 тысяч.