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Как коронавирус распространяется по воздуху 

Мария Сергеева 2 часа назад
Суперкомпьютер смоделировал распространение коронавирусной инфекции по воздуху. Об этом сообщается в работе финских ученых, опубликованной на сайте Университета Аалто.
Исследовательский проект сосредоточен на изучении распространения микроскопических аэрозольных капель, выброшенных при кашле, чихании или во время разговора. Именно такие капли служат источником заражения COVID-19.
Всего в исследовании участвовало около 30 ученых из области вирусологии, инженеров, социологов и специалистов по гидро— и аэродинамике. А для точных расчетов ученые использовали суперкомпьютер CSC, чтобы смоделировать движение воздушных капель и проанализировать опасность инфицирования другого человека, находящегося в том же помещении.
На видео воссоздана среда между полками в супермаркете, где видно, что частицы остаются в воздухе больше пяти минут, представляя угрозу для покупателей.
Кроме того, сгенерированная модель учитывает поведение капель при сухом кашле, как при коронавирусе: из-за своего размера (менее 15 микрометров) они могут оставаться в воздухе дольше и способны распространяться даже с помощью незначительного воздушного потока.
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Коронавирус , Видео
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