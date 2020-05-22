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Стало известно о жизни лечащих коронавирус врачей в роскошных отелях Москвы 

Lenta.ru 4 часа назад
Стало известно о жизни лечащих коронавирус врачей в роскошных отелях Москвы
Фото: Lenta.ru
Российские отельеры рассказали об условиях жизни врачей, задействованных в лечении коронавируса, в роскошных столичных гостиницах. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает РИА Новости.
По данным агенства, на время пандемии медработников разместили в 40 престижных отелях, в том числе, в «Национале», Marriott Grand, «Marriott Москва Тверская», Hilton, Sheraton, Novotel Moscow City, Radisson Blu Olympiyskiy и Holiday Inn на Лесной улице и Сущевском валу. В номерах гостиниц проживают 7,5 тысячи врачей.
Как рассказали в пресс-службе группы компаний «Киевская площадь», в отель Radisson Slavyanskaya заселили около 400 медработников, которые обслуживаются как гости высшей категории: каждый живет в отдельном номере и обеспечен двухразовым питанием. Врачи пользуются изолированным входом и специально выделенными лифтами.
В группе компаний «Ташир» отметили, что Novotel Moscow City предоставил медикам 178 одноместных номеров. А в группе «Сафмар», предоставившей для размещения врачей восемь отелей, сообщили, что всего в них проживает более 1700 человек. Им предоставляется питание с бесконтактной доставкой в номер, уборка, услуги стирки, химчистки и паркинга.
В апреле мэр Москвы Сергей Собянин поручил расселить работников коронавирусных стационаров в столичные гостиницы, отметив, что расходы на их проживание будут оплачиваться из городского бюджета. Однако многие крупные отельеры разместили врачей безвоздмездно.
Ранее сообщалось, что российским врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом, предложили бесплатные поездки в Грецию в качестве поддержки. Семьям медработников предоставят недельный отдых в гостиницах, расположенных как на островах, так и на материковой части страны.
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Коронавирус , Сергей Собянин , Radisson , РИА Новости
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