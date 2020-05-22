Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«С одноразовыми масками экспериментировать не стоит» 

Lenta.ru 2 часа назад
Статистика заболеваемости коронавирусом на протяжении последних нескольких дней свидетельствует о снижении числа заболевших. В некоторых регионах власти начали смягчать режим самоизоляции. Но врачи предупреждают об осторожности и призывают не пренебрегать правилами эпидемиологической безопасности и продолжать использовать в общественных местах медицинские маски и перчатки. О том, как максимально защитить себя от вируса, «Ленте.ру» рассказала врач-эпидемиолог ГКБ №52 Надежда Матвеева.
В начале пандемии многие говорили, что маски не защитят от заболевания. Так ли это?
Надежда Матвеева: Однозначно, нет. При любой воздушно-капельной инфекции в первую очередь должна быть защита дыхательных путей. Чтобы обезопасить себя или, если человек уже заболел, не стать источником заболевания для других людей, в обязательном порядке следует использовать маску.
Так, например, с конца осени-начала зимы до весны, в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа, когда увеличивается число вирусных инфекций, практически во всех лечебных учреждениях используются медицинские маски. Это защита и самого медицинского персонала, и пациентов. Обычная трехслойная маска предназначена для использования в течение 2-3 часов не более.
Почему так мало?
Маска становится влажной, защитные качества теряются.
Можно ли дезинфицировать маску?
Любые одноразовые расходные материалы, а маска относится именно к таковым, нельзя использовать повторно. Если написано производителем, что маска одноразовая, экспериментировать не стоит. В ограниченных по площади помещениях (аптека, магазин, маршрутка) необходимо защищать свои органы дыхания, носить маску.
С маской понятно, но если говорить о медицинских перчатках, разве недостаточно просто хорошо и часто мыть руки?
Нельзя сравнивать перчатки и гигиеническую обработку рук — мытье с мылом либо обработку антисептическим средством. Ситуации бывают разные. Не везде возможно помыть руки и не во всех общественных местах имеется антисептик. В общественных местах очень просто забыться и случайно дотронуться руками до своего лица или открытых участков кожи. Маска и перчатки этого сделать не дадут. Это своеобразный барьер. Также легко можно получить вирус при прикосновении к деньгам, дверным ручкам, поручням или кнопкам лифта. В таких ситуациях лучше пользоваться перчатками.
Как правильно использовать маски и перчатки? Как правильно их надевать, снимать, утилизировать?
Надевать маску следует чистыми руками, аккуратно прижать имеющуюся пластинку по форме переносицы, затем расправить маску, чтобы она максимально прилегала к лицу. Перчатки надевают на чистые сухие руки. Когда возвращаются домой, сначала снимают перчатки, моют руки, затем снимают маску. Использованные маску и перчатки нужно выбросить в пакет и тщательно помыть руки.
Как быть с теми вещами, с которыми мы соприкасаемся на улице, будучи в перчатках? Ключи от квартиры или машины, бумажник, пакеты с продуктами…
Дом сейчас считается чистой территорией, и все, что в него вносится, желательно обрабатывать тем же самым мылом или антисептиками и дезинфицирующими средствами. Это же касается и дверных ручек, ключей и мобильного телефона. И делать это следует ежедневно. Пакеты из магазина надо выбросить, а все, что принесли из магазина, желательно помыть.
Как еще следует защитить себя в период пандемии?
Самая хорошая защита — это свести контакты с другими людьми к минимуму. Когда среди населения высокая заболеваемость вирусными инфекциями, разобщение — это тоже своеобразный барьер.
Последние новости
Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве Описана новая экономическая реальность в эпоху пандемии Описана новая экономическая реальность в эпоху пандемии Седьмой день подряд в России выявили менее 10 тысяч случаев заражения COVID-19 Седьмой день подряд в России выявили менее 10 тысяч случаев заражения COVID-19
Комментарии 26
Коронавирус , Видео , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый простой способ дезинфекции маски
Назван самый простой способ дезинфекции маски
В РФ назвали неожиданный симптом COVID-19 у детей
В РФ назвали неожиданный симптом COVID-19 у детей
Число новых случаев COVID-19 в РФ сокращается
Число новых случаев COVID-19 в РФ сокращается
Описана передача коронавируса через разговор
Описана передача коронавируса через разговор
Назван самый полезный для сердца продукта
Назван самый полезный для сердца продукта
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Сколько платят донорам за плазму для лечения COVID
08:50
Сколько платят донорам за плазму для лечения COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как не подцепить энцефалитного клеща в Москве
05:49
Как не подцепить энцефалитного клеща в Москве
ЗОЖ
Зачем нужно массовое тестирование на COVID-19
05:47
Зачем нужно массовое тестирование на COVID-19
Коронавирус Болезни и лекарства
Как неправильный прикус портит осанку
05:59
Как неправильный прикус портит осанку
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
06:11
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Коронавирус Болезни и лекарства
Что делать, если на карантине настиг дерматит
06:15
Что делать, если на карантине настиг дерматит
Болезни и лекарства
Почему болит желудок
06:03
Почему болит желудок
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение