«С одноразовыми масками экспериментировать не стоит» 

Статистика заболеваемости коронавирусом на протяжении последних нескольких дней свидетельствует о снижении числа заболевших. В некоторых регионах власти начали смягчать режим самоизоляции. Но врачи предупреждают об осторожности и призывают не пренебрегать правилами эпидемиологической безопасности и продолжать использовать в общественных местах медицинские маски и перчатки. О том, как максимально защитить себя от вируса, «Ленте.ру» рассказала врач-эпидемиолог ГКБ №52 Надежда Матвеева.

В начале пандемии многие говорили, что маски не защитят от заболевания. Так ли это?

Надежда Матвеева: Однозначно, нет. При любой воздушно-капельной инфекции в первую очередь должна быть защита дыхательных путей. Чтобы обезопасить себя или, если человек уже заболел, не стать источником заболевания для других людей, в обязательном порядке следует использовать маску.

Так, например, с конца осени-начала зимы до весны, в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа, когда увеличивается число вирусных инфекций, практически во всех лечебных учреждениях используются медицинские маски. Это защита и самого медицинского персонала, и пациентов. Обычная трехслойная маска предназначена для использования в течение 2-3 часов не более.

Почему так мало?

Маска становится влажной, защитные качества теряются.

Можно ли дезинфицировать маску?

Любые одноразовые расходные материалы, а маска относится именно к таковым, нельзя использовать повторно. Если написано производителем, что маска одноразовая, экспериментировать не стоит. В ограниченных по площади помещениях (аптека, магазин, маршрутка) необходимо защищать свои органы дыхания, носить маску.

С маской понятно, но если говорить о медицинских перчатках, разве недостаточно просто хорошо и часто мыть руки?

Нельзя сравнивать перчатки и гигиеническую обработку рук — мытье с мылом либо обработку антисептическим средством. Ситуации бывают разные. Не везде возможно помыть руки и не во всех общественных местах имеется антисептик. В общественных местах очень просто забыться и случайно дотронуться руками до своего лица или открытых участков кожи. Маска и перчатки этого сделать не дадут. Это своеобразный барьер. Также легко можно получить вирус при прикосновении к деньгам, дверным ручкам, поручням или кнопкам лифта. В таких ситуациях лучше пользоваться перчатками.

Как правильно использовать маски и перчатки? Как правильно их надевать, снимать, утилизировать?

Надевать маску следует чистыми руками, аккуратно прижать имеющуюся пластинку по форме переносицы, затем расправить маску, чтобы она максимально прилегала к лицу. Перчатки надевают на чистые сухие руки. Когда возвращаются домой, сначала снимают перчатки, моют руки, затем снимают маску. Использованные маску и перчатки нужно выбросить в пакет и тщательно помыть руки.

Как быть с теми вещами, с которыми мы соприкасаемся на улице, будучи в перчатках? Ключи от квартиры или машины, бумажник, пакеты с продуктами…

Дом сейчас считается чистой территорией, и все, что в него вносится, желательно обрабатывать тем же самым мылом или антисептиками и дезинфицирующими средствами. Это же касается и дверных ручек, ключей и мобильного телефона. И делать это следует ежедневно. Пакеты из магазина надо выбросить, а все, что принесли из магазина, желательно помыть.

Как еще следует защитить себя в период пандемии?

Самая хорошая защита — это свести контакты с другими людьми к минимуму. Когда среди населения высокая заболеваемость вирусными инфекциями, разобщение — это тоже своеобразный барьер.