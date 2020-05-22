Вирусолог спрогнозировал начало новой волны COVID-19

Между тем, отмечает профессор МГУ , каким-либо образом подготовиться к началу второй волны коронавируса невозможно. Но, подчеркивает он, отказаться от жестких ограничений, вроде пропускного режима или штрафов за использование личного транспорта и прогулки в парках, можно.

В последние дни в России все чаще говорят о положительной динамике в ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Ежедневное количество новых случаев инфицирования давно перестало расти и даже постепенно демонстрирует небольшой спад, более того, не так давно был впервые зафиксирован статистический всплеск, при котором новое количество зарегистрированных за сутки случаев заражения COVID-19 оказалось ниже, чем количество людей, вылечившихся от коронавируса за тот же период.

На фоне этих новостей в экспертной и политической среде все чаще говорят уже не о проблеме распространения заболеваемости, а о постепенном снятии ограничительных карантинных мер. Между тем, утверждает известный российский вирусолог и профессор МГУ Алексей Аграновский, после улучшения ситуации с распространением заболевания, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции. И эта волна, уверен эксперт, скорее всего, наступит, причем, прежде всего, произойдет она в тех странах, которые уже пережили первую волну. Специалист при этом напомнил, что вторую волну пандемии COVID-19 ожидают и специалисты Всемирной организации здравоохранения , а по его прогнозу, начаться она должна не позднее ближайшего осенне-зимнего сезона.

«Полагаю, у ВОЗ намного больше сведений, чем у меня. На мой взгляд, это может произойти уже осенью или зимой», — отметил Аграновский.

По его словам, похожего мнения придерживаются и японские власти, которые уже объявили о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции. При этом, подчеркивает российский ученый, вторая волна должна оказаться значительно мягче и слабее первой. «Такого резкого всплеска заражений и настолько высокого уровня смертности уже не будет, ведь у многих людей уже выработались антитела, и имеется определенный иммунитет. Нам пока неизвестно, как долго сохраняется иммунитет и насколько он силен, но мы изучаем этот вопрос, в том числе и через тестирование на антитела», — добавил эксперт.

Между тем, отмечает профессор МГУ, каким-либо образом подготовиться к началу второй волны коронавируса невозможно. Но, подчеркивает он, отказаться от жестких ограничений, вроде пропускного режима или штрафов за использование личного транспорта и прогулки в парках, можно. Кроме того, специалист напомнил, что ношение масок на улице — излишняя мера.