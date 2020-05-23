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Названы сроки начала производства вакцины от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 38 4 часа назад
Названы сроки начала производства вакцины от COVID-19
Фото: РИА Новости
Производство вакцины от коронавирусной инфекции может начаться к концу лета. Такие сроки назвал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости в субботу, 23 мая.
«Нам такие сроки ставят, исходя из того, что все-таки приходится делать в условиях пандемии, к концу лета, чтобы мы постарались выйти уже на производство», — сказал он.
Директор центра имени Гамалеи отметил, что быстрого вакцинирования большого числа людей ждать не стоит. По его словам, сейчас предпринимаются все усилия для ускорения производства.
Также Гинцбург заверил, что доклинические исследования вакцины продемонстрировали хорошие показатели. Он добавил, к 15 июня ожидается получение от Минздрава разрешения, которое позволит приступить к клиническим испытаниям вакцины на людях.
В России за минувшие сутки зафиксировали 9434 новых случая заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах страны, большинство из них — в Москве (3190), Московской области (846) и Санкт-Петербурге (363). При этом за прошедший день 139 человек скончались, 8111 выздоровели.
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Комментарии 1
Коронавирус , COVID-19 , Александр Гинцбург , Минздрав РФ , РИА Новости
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