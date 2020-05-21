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Россиян предупредили о последствиях тяжелой формы коронавируса 

Lenta.ru 2 часа назад
В Минздраве сообщили о последствиях тяжелого COVID-19
Фото: РИА Новости
Россияне, перенесшие тяжелую форму коронавируса, столкнутся с необходимостью восстанавливать работу легких. Об этом предупредил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире канала «Россия 1», передает РИА Новости.
По его словам, таким пациентам необходимо проходить реабилитацию и выполнять комплекс мероприятий для восстановлениях функции органа. Причем объем такой работы зависит от объема поражения легочной ткани и компесаторных возможностей организма.
Глава Минздрава пояснил, что COVID-19 поражает легочную ткань и оставляет «определенный отпечаток», сокращая жизненную емкость легких.
В конце апреля главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев назвал самый важный симптом тяжелой формы коронавируса. По его словам, признаком тяжелого течения COVID-19 является одышка, а не температура и кашель.
По состоянию на 21 мая в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек. За последние сутки зарегистрировано 8926 новых случаев инфицирования.
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Коронавирус , Сергей Авдеев , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , РИА Новости
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