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Раскрыты новые осложнения коронавируса 

Lenta.ru и ещё 10 3 часа назад
Раскрыты новые осложнения коронавируса
Фото: Lenta.ru
Итальянские ученые сообщили о первом случае заболевания щитовидной железы, вызванном вирусом SARS-CoV-2. О появлении новых осложнений из-за коронавируса нового типа говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
Медики изучили случай появления подострого тиреоидита у 18-летней пациентки, переболевшей COVID-19. Данное заболевание характеризуется вирусным воспалением щитовидной железы и наличием высокой температуры у больного. Так как до инфицирования коронавирусом девушка не жаловалась на проблемы с щитовидной железой, врачи сделали вывод, что появление подострого тиреоидита было спровоцировано COVID-19.
Согласно раскрытым данным истории болезни, заболевание щитовидной железы было выявлено через 15 дней после получения положительного теста на наличие SARS-CoV-2 в организме пациентки. При этом девушка легко перенесла коронавирусное заболевание, которым она заразилась от своего отца. Протекание подострого тиреоидита у наблюдаемой было сопряжено с болью в области шеи и наличием лихорадки. По словам медиков, симптомы болезни прошли в течение одной недели, функции щитовидной железы нормализовались приблизительно через 40 дней.
В выводе исследования ученые предупредили коллег о том, что SARS-CoV-2 может провоцировать болезни щитовидной железы. Также научная работа подтвердила тот факт, что коронавирус может поражать не только органы легких.
Согласно раннему исследованию китайских ученых, коронавирус может локализоваться не только в легких человека, но и в кишечнике. Завершенное в мае исследование показало, что частицы вируса SARS-CoV-2 могут сохраняться в отходах жизнедеятельности и передаваться к будущим носителям.
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Коронавирус , COVID-19
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