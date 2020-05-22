Какие опасные болезни на самом деле вызывает COVID-19

Американский нефролог Хани Мухфуз заявил:

«COVID-2019 не вызывает пневмонию или ОРЗ. Мы лечим неправильную болезнь».

По мнению доктора, главная мишень вируса SARS-COV-2 — эритроциты. При поражении они теряют способность выполнять свою главную роль — переносить кислород. Поэтому внутренние органы страдают от кислородной недостаточности.

Рассуждения об истинных мишенях коронавируса начались сразу после объявления пандемии. Но только сейчас собрана достаточная база данных для того, чтобы сделать предварительные выводы. Специалисты в разных областях медицины убедились: атипичная пневмония — не главная опасность нового вируса, а его проявления могут быть самыми разными. Что из симптомов правда, а что домыслы? Каких последствий действительно нужно опасаться? Anews разбирался вместе с экспертами.

Что такое ACE2 и почему дети болеют меньше

Путь в клетку коронавирусу открывает ангиотензин-превращающий фермент 2 (АПФ2). ACE2 — в английском варианте. Это белок-рецептор на внешней мембране клеток. Коронавирус, в отличие от своих собратьев по семейству вирусов, связывается именно с ним. Нет рецептора — нет пути инфицирования. Именно этим сейчас объясняется высокая устойчивость детей к заражению — у них пока нет нужного количества рецепторов.

Для лечения инфекции во многих странах применялись препараты, блокирующие АПФ2 — это казалось логичным. Но в коронавирусном мире все меняется очень быстро, и авторитетные научные журналы, в частности, Lancet, стали заявлять, что блокировка рецепторов только вредит пациентам.

«С самого начала это вызвало недоумение у кардиологов, и в кратчайшие сроки появились опровержения, — рассказывает Константин Иванов, терапевт-кардиолог, кандидат медицинских наук, медицинский журналист, — Три новых исследования, опубликованных в The New England Journal of Medicine, указывают на отсутствие связи между применением антигипертензивных препаратов ингибиторов АПФ2 и блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) и неблагоприятными исходами у пациентов с COVID-19. Ни в коем случае нельзя отменять эти группы препаратов у кардиопациентов, а пациентам не стоит самостоятельно менять дозировки!».

Рецепторы АПФ2 есть во многих тканях и клетках, поэтому авторы множества исследований говорят об опасности коронавируса для самых разных систем и отдельных органов. Однако для однозначных утверждений мало обнаружить рецептор в клетке, необходимо собрать достаточно большую базу доказанных случаев поражения.

Зачем нужны новые подходы в лечении

Факт в том, что многие пациенты с коронавирусом страдают от полиорганной недостаточности: острые нарушения мозгового кровообращения, острая почечная недостаточность и другие поражения. Поэтому для эффективного лечения коронавируса нужен мультидисциплинарный подход.

«Необходимо, чтобы анестезиологи и реаниматологи могли общаться с кардиологами, неврологами, клиническими фармакологами, — уверен терапевт-кардиолог, кандидат медицинских наук, медицинский журналист Константин Иванов, — Это позволит не только наладить грамотную ИВЛ, но и, например, при необходимости — своевременный гемодиализ и плазмаферез. Но золотой стандарт лечения — это искусство и знания терапевта вкупе с профессионализмом специалистов смежных областей, которые не позволят довести пациента до острого респираторного дистресс-синдрома и цитокинового шторма».

Константин Иванов также отмечает, что необходимо пересматривать всю парадигму лечения ковидной пневмонии.

«Никогда не думал, что скажу это, но в схемы лечения пациентов с ковидом иногда безопаснее включать гомеопатию, чем ряд препаратов, которые включены сейчас. Просто потому, что гомеопатия не работает, а значит и не навредит. А препараты достаточно токсичны, и как представляется мне и многим моим коллегам, не имеют этиотропной мишени, то есть, не могут воздействовать на причину заболевания», — говорит Константин Иванов.

Коронавирус и сыпь — есть ли связь?

По данным сингапурских медиков, коронавирус может проявлять себя кожными высыпаниями. Пульмонолог Сергей Авдеев считает, что сыпь связана с возрастом пациентов — чем младше заразившийся, тем более явные поражения кожи. Дерматолог, клинический миколог, кандидат медицинских наук Алексей Цыкин утверждает, что типичная локализация коронавирусной сыпи — кожа пальцев на ногах и на стопах. Однако в профессиональной среде такое заявление вызвало только обвинения в желании привлечь внимание к своей подологической клинике. Нет надежных научных исследований, которые подтверждают, что коронавирус проявляется сыпью на стопах.

Эпилептические припадки, потеря вкуса и обоняния

Доказано: коронавирус поражает нервную систему. Появление у инфицированных миалгии (мышечной боли), нарушения вкуса и обоняния говорят о том, что вирус действует на клетки нервной системы.

«Можно предположить, что вирусные частицы попадают не только в легкие, но и на рецепторы стресс-регулирующих систем и вызывают нарушение регуляции стресса», — рассказал Anews доктор медицинских наук, завкафедрой нервных болезней МГМУ им. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины Андрей Данилов.

Зафиксированы случаи эпилептических припадков у коронавирусных пациентов, которые раньше ими не страдали. Механизм повреждения нервной системы до сих пор не изучен, поэтому спекуляций на эту тему появляется все больше».

«По фактам, собранным в Китае, можно сказать, что коронавирус может распространяться с дыхательных путей на центральную нервную систему, — уверен Андрей Данилов, — головная боль, нестабильная ходьба, нарушение обоняния, инсульты — все это описано у пациентов в Ухане. В России от коллег, работающих с коронавирусом, я часто слышу: пациент без температуры, но с мышечной слабостью, не чувствует вкусов и запахов. Надо сказать, что классическая картина бывает только в учебниках, в жизни нетипичная клиническая картина — обычное дело».

Сердечно-сосудистая система: тромбозы, инсульт

Нет сомнений, что коронавирус влияет на сердечно-сосудистую систему. Это констатируют врачи и в Китае, и в России, и в США. Причем риск острого инсульта одинаково велик как у тридцатилетних, так и у пациентов 60+. Washington Post приводит рассказ врача, удалявшего тромб пациенту: «Будто банка спагетти», сказал он о карте кровеносных сосудов. Пока врач вытягивал тромб, он увидел, как вокруг него образуются новые. Он назвал это безумием.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Cardiology, говорит, что из 416 госпитализированных пациентов с COVID-19 в Ухани в общей сложности 82 человека имели повреждения сердца. Их возраст был выше среднего возраста всей группы. Возрастной диапазон всех пациентов — 21-90 лет, пациентов с повреждениями сердца — 34-95 лет. То есть, коронавирус грозит проблемами с сердцем даже молодым. Также в зоне риска — люди с метаболическим синдромом.

«Пациенты, у которых есть нарушения углеводного, пуринового, липидного обмена, повышенное артериальное давление, сахарный диабет — это пациенты, которые находятся в высочайшей группе риска, — заявил Константин Иванов, — Нередко мы наблюдаем пациентов одного возраста, приблизительно 40-45 лет без типичных хронических заболеваний, но у одного есть висцеральный тип ожирения, а у другого пациента все в порядке с индексом массы тела. И болеют пациенты с ожирением тяжелее. Еще один немаловажный аспект — это ангеопротективная поддержка, поскольку именно из-за нарушений реологических свойств крови (вязкость крови) мы так опасаемся у пациентов тромбозов и тромбоэмболий. Поэтому с самого начала используем специфические препараты, чтобы предотвратить эти опаснейшие события».

А что с репродуктивной системой?

Исследователи из Китая вскрыли тела шести пациентов мужского пола, умерших от коронавируса. Оказалось, что тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), который вызывает коронавирус, вызвал у них орхит — воспаление яичек. У всех умерших исследователи зафиксировали разрушение зародышевых клеток, снижение или полное отсутствие сперматозоидов в семенных канальцах, инфильтрацию лимфоцитов. АПФ2 в большом количестве находится в яичках. Однако китайские исследователи не обнаружили частиц вируса в соответствующих органах погибших.

Также сообщалось, что вирус может вызывать бесплодие у женщин, но пока это остается на уровне гипотезы. Однозначно можно сказать лишь то, что коронавирус, как и любая вирусная инфекция, представляет риск для плода.

«Мы никак не можем этот риск конкретизировать, сказать пациентке, что произойдет с эмбрионом, если она инфицирована в первом триместре, — объяснила Anews акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Ольга Панфилова.

Врач подчеркивает, что неважно, какой это конкретный вирус: грипп, герпес, цитомегаловирус.

«Риски инфицирования в первом триместре в любом случае одинаковы, потому что у плода закладываются органы. Нам остается только наблюдать за его развитием в динамике, но мы не можем однозначно сказать, что инфицирование не приведет к замершей беременности или преждевременным родам. Исследование коронавируса, которое вызывает доверие, проводилось у тех, кто был заражен в третьем триместре. У пациенток после родов брали на анализ амниотическую жидкость и пуповинную кровь — вируса в них не обнаружилось. Это к вопросу трансплацентарной или вертикальной передачи — от матери к ребенку. О таких случаях достоверно неизвестно».

Беременные женщины не относятся к группе повышенного риска заразиться, несмотря на то, что кажется, их организм более подвержен инфекциям.

Женщина на восьмом месяце беременности сдает тест на COVID-19, Reuters

Пищеварительная система: поражение печени

«От 50% пациентов с коронавирусом жалуются на боли в животе, диарею», — рассказал Anews гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Давид Матевосов.

Его наблюдения подтверждают исследования в Китае: в провинции Хубэй из 204 госпитализированных пациентов больше половины жаловались на боли в животе, рвоту.

Печень входит в тройку самых поражаемых органов при коронавирусной инфекции. Во-первых, ей грозит непосредственное вирусное повреждение. Рецепторы АПФ2 есть в клетках желчных протоков, холангиоцитах, и в самих клетках печени, гепатоцитах. В печени рецепторов в четыре раза больше, чем в легких! Во-вторых, она страдает от аутоиммунных процессов, которые запускает коронавирус. В-третьих, печень поражается за счет массивного лекарственного воздействия. Также нельзя забывать о васкулитах, воспалениях микрососудов, которые возникают на фоне других процессов.

Последствия пандемии еще предстоит оценить в полном объеме. Накопленные сведения об органах-мишенях вируса позволяют сказать, что сейчас на первый план должны выходить проблемы реабилитации пациентов.

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