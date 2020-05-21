Вакцина от COVID-19 может появиться в России к осени 

Отечественная вакцина от коронавируса может быть создана к осени 2020 года. Об этом заявил руководитель лаборатории НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Владимир Гущин

"Я думаю, что к осени у нас появится препарат, который сможет, как минимум, защитить наиболее уязвимые группы риска, в том числе медиков и людей, работающих на критически значимых объектах инфраструктуры", — цитирует специалиста ТАСС.

Гущин также отметил, что в настоящее время проводятся испытания двух противовирусных препаратов — ремдесивира и фавипиравира. Эти лекарства, предназначенные для лечения гриппа, гепатита С и лихорадки Эбола, планируется использовать и в борьбе с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что подавляющее большинство россиян (91%) высказались за всеобщую вакцинацию от COVID-19, как только появится препарат с доказанной эффективностью. Каждый пятый из них заявил, что прививать население следует на обязательной основе.