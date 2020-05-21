В ВОЗ озабочены ситуацией с коронавирусом в России

"Опасность не прошла, риск не прошел, ВОЗ очень озабочен ситуацией, потому что это тяжелая ситуация, когда люди находятся на карантине. Мы все это понимаем", — сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия-24", говоря о ситуации с коронавирусом в России.

Однако она отметила, что не ВОЗ принимает решения относительно снятия ограничений, а каждая страна индивидуально, в зависимости от смертности и загруженности системы здравоохранения.