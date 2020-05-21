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В ВОЗ выразили озабоченность ситуацией с коронавирусом в России 

РИА Новости 1 час назад
В ВОЗ озабочены ситуацией с коронавирусом в России
Фото: РИА Новости
Всемирная организация здравоохранения озабочена ситуацией с коронавирусом в России, опасность еще не прошла, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
"Опасность не прошла, риск не прошел, ВОЗ очень озабочен ситуацией, потому что это тяжелая ситуация, когда люди находятся на карантине. Мы все это понимаем", — сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия-24", говоря о ситуации с коронавирусом в России.
Однако она отметила, что не ВОЗ принимает решения относительно снятия ограничений, а каждая страна индивидуально, в зависимости от смертности и загруженности системы здравоохранения.
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Коронавирус , Мелита Вуйнович , ВОЗ
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