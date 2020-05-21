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В Минздраве оценили влияние COVID-19 на ситуацию в онкологии 

РИА Новости 1 час назад
Оценено влияние COVID-19 на ситуацию в онкологии
Фото: РИА Недвижимость
Точно спрогнозировать, какое влияние пандемия коронавируса окажет на выполнение плановых задач в онкологии, пока нельзя, трудности есть, но федеральные центры оказывают максимальную поддержку регионам, сообщила пресс-служба АНО "Национальные приоритеты" со ссылкой на генерального директора национального медицинского центра радиологии Минздрава России, главного внештатного онколога министерства Андрея Каприна.
"Конечно, в 2020 году мы столкнулись с трудностями и еще не можем точно спрогнозировать, какое влияние окажет, например, коронавирусная инфекция на выполнение всех плановых задач в ближайшей перспективе, но мы активно поддерживаем контакт в рамках еженедельных консультаций с регионами и предоставляем максимальную поддержку в это непростое для всех медицинских организаций время", — отметил Каприн.
Он подчеркнул, что борьба с онкозаболеваниями остается приоритетом государства, работа профильных медучреждений не останавливается.
Нацпроект "Здравоохранение" включает несколько федеральных проектов, в их числе борьба с онкологическими заболеваниями. Основная цель — снижение смертности от новообразования до 185 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году. Помимо этого проект предусматривает обучение врачей, переоснащение больниц, создание 420 центров амбулаторной онкологической помощи, 11 онкологических диспансеров, а также 18 уникальных референс-центров для изучения и лечения наиболее тяжелых случаев.
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Коронавирус , Андрей Каприн , Минздрав РФ
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