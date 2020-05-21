Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вся моя семья переболела COVID-19»: как это было 

Диана Товсепова 1 час назад
«Вся моя семья переболела COVID-19»: как это было
Фото: depositphotos.com
Россияне в Сети делятся своим опытом столкновения с COVID-19. Так, из тех, кто переболел коронавирусной инфекцией нашлись такие, кто перенес болезнь всей семьей. Как это было — в материале "Рамблера".
"Моя семья переболела covid-19. Заболели мама и дедушка. Всё началось с сильного кашля, на следующее утро вызывали врача из поликлиники. Врач пришёл, послушал их, назначил ингавирин и амоксициллин в случае ухудшения…
Спустя неделю после появления симптомов им подтвердили (по результатам второго мазка) диагноз. Сказали, ждите врача на дом.
Врач не приходил 2 дня, а у дедушки не спадала температура 38 все эти дни (но больше никаких симптомов не было). И мы решили вызывать скорую, так как он в группе риска и по возрасту, и по полу, и по сопутствующим заболеваниям", — рассказал в Сети мужчина.
Однако дождаться скорой сейчас не так просто.
"В скорой пришлось приврать про одышку, чтобы они приехали, решили его госпитализировать, маму даже не посмотрели, решили, что раз нет температуры высокой — легкое течение (хотя кашель сильный).
В больнице дедушке сделали КТ только на 6 день пребывания — двусторонняя пневмония со всеми типичными для ковид признаками (матовое стекло, инфильтраты) степень тяжести 2", — поделился он.
При этом семья поделилась тем, как дедушку лечили от коронавируса, учитывая его пожилой возраст и хронические болезни:
"До КТ делали только капельницы + парацетамол, после КТ — кислородотерапия + лежание на животе. Препараты, которые ему давали: плаквенил (он же гидроксихлорохин) противомялярийное + антибиотик + противотромбозная терапия.
На следующий же день после того, как ему дали кислород и начали активно лечить было улучшение — спала температура.
Делали потом ещё 2 КТ, на которых наблюдалась положительная динамика. В общей сложности в больнице был 22 дня. Маме на амбулаторном лечении назначили азитромицин".
Видео дня. Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нетипичные симптомы рака щитовидной железы
Нетипичные симптомы рака щитовидной железы
Ученые выяснили, заразны ли переболевшие COVID-19
Ученые выяснили, заразны ли переболевшие COVID-19
Почему болит желудок
Почему болит желудок
Найден ускоряющий излечение от COVID-19 препарат
Найден ускоряющий излечение от COVID-19 препарат
Мясников назвал опасные симптомы «сердечников»
Мясников назвал опасные симптомы «сердечников»
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Зачем нужно массовое тестирование на COVID-19
05:47
Зачем нужно массовое тестирование на COVID-19
Коронавирус Болезни и лекарства
Как неправильный прикус портит осанку
05:59
Как неправильный прикус портит осанку
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
06:11
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Коронавирус Болезни и лекарства
Что делать, если на карантине настиг дерматит
06:15
Что делать, если на карантине настиг дерматит
Болезни и лекарства
Почему болит желудок
06:03
Почему болит желудок
Болезни и лекарства ЗОЖ
Раскрыты детали снятия ограничений из-за COVID-19
02:12
Раскрыты детали снятия ограничений из-за COVID-19
Коронавирус
Как домашняя плесень гробит здоровье
05:56
Как домашняя плесень гробит здоровье
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение