«Вся моя семья переболела COVID-19»: как это было 

Россияне в Сети делятся своим опытом столкновения с COVID-19. Так, из тех, кто переболел коронавирусной инфекцией нашлись такие, кто перенес болезнь всей семьей. Как это было — в материале "Рамблера".

"Моя семья переболела covid-19. Заболели мама и дедушка. Всё началось с сильного кашля, на следующее утро вызывали врача из поликлиники. Врач пришёл, послушал их, назначил ингавирин и амоксициллин в случае ухудшения…

Спустя неделю после появления симптомов им подтвердили (по результатам второго мазка) диагноз. Сказали, ждите врача на дом.

Врач не приходил 2 дня, а у дедушки не спадала температура 38 все эти дни (но больше никаких симптомов не было). И мы решили вызывать скорую, так как он в группе риска и по возрасту, и по полу, и по сопутствующим заболеваниям", — рассказал в Сети мужчина.

Однако дождаться скорой сейчас не так просто.

"В скорой пришлось приврать про одышку, чтобы они приехали, решили его госпитализировать, маму даже не посмотрели, решили, что раз нет температуры высокой — легкое течение (хотя кашель сильный).

В больнице дедушке сделали КТ только на 6 день пребывания — двусторонняя пневмония со всеми типичными для ковид признаками (матовое стекло, инфильтраты) степень тяжести 2", — поделился он.

При этом семья поделилась тем, как дедушку лечили от коронавируса, учитывая его пожилой возраст и хронические болезни:

"До КТ делали только капельницы + парацетамол, после КТ — кислородотерапия + лежание на животе. Препараты, которые ему давали: плаквенил (он же гидроксихлорохин) противомялярийное + антибиотик + противотромбозная терапия.

На следующий же день после того, как ему дали кислород и начали активно лечить было улучшение — спала температура.