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Москвичей с антителами к коронавирусу отправят на карантин 

Medical Note 1 час назад
Жителям Москвы, у которых обнаружат антитела к COVID-19, отправят на обязательную двухнедельную самоизоляцию. Об этом говорится в решениях Клинического комитета по борьбе с коронавирусом столичного Депздрава. Об этом пишет «Коммерсант».
15 мая мэрия Москвы запустила массовое тестирование на наличие антител к новой коронавирусной инфекции. Таким образом власти хотят исследовать популяционный иммунитет жителей столицы. Планируется тестировать примерно 70 тысяч человек в неделю.
«Диагностика позволяет выявить бессимптомное вирусоносительство и особенно важна для пациентов с легкой и средней тяжестью течения заболевания, которые могут обратиться за помощью поздно, уже по прошествии двух недель от начала заболевания», — отмечают в комитете.
Если показатель IgM (острая фаза болезни) больше 1, то это говорит о стадии иммунологического ответа на вирус. В этом случае пациента обяжут соблюдать самоизоляцию 2-3 недели.
Если показатель IgM меньше 1, а показатель IgG (устойчивый иммунитет к вирусу) составляет 10 и выше, то пациенту придется провести в самоизоляции 2 недели.
Мнения экспертов на этот счет уже разделились. Одни считают, что наличие IgG говорит о перенесенном заболевании и сформированном иммунитете. Другие рекомендуют перестраховаться и все-таки провести 14 дней дома.
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Коронавирус , Видео , Правительство Москвы
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