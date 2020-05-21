Жителям Москвы, у которых обнаружат антитела к COVID-19, отправят на обязательную двухнедельную самоизоляцию. Об этом говорится в решениях Клинического комитета по борьбе с коронавирусом столичного Депздрава. Об этом пишет «Коммерсант».

15 мая мэрия Москвы запустила массовое тестирование на наличие антител к новой коронавирусной инфекции. Таким образом власти хотят исследовать популяционный иммунитет жителей столицы. Планируется тестировать примерно 70 тысяч человек в неделю.

«Диагностика позволяет выявить бессимптомное вирусоносительство и особенно важна для пациентов с легкой и средней тяжестью течения заболевания, которые могут обратиться за помощью поздно, уже по прошествии двух недель от начала заболевания», — отмечают в комитете.

Если показатель IgM (острая фаза болезни) больше 1, то это говорит о стадии иммунологического ответа на вирус. В этом случае пациента обяжут соблюдать самоизоляцию 2-3 недели.

Если показатель IgM меньше 1, а показатель IgG (устойчивый иммунитет к вирусу) составляет 10 и выше, то пациенту придется провести в самоизоляции 2 недели.

Мнения экспертов на этот счет уже разделились. Одни считают, что наличие IgG говорит о перенесенном заболевании и сформированном иммунитете. Другие рекомендуют перестраховаться и все-таки провести 14 дней дома.