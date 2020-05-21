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В Китае рассказали, как защититься от второй волны коронавируса 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Назван способ защиты от второй волны коронавируса
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ученый-инфекционист Чжан Вэньхун призвал помнить о различных стадиях, которые сейчас проходят страны в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Его слова приводит издание "Фэнхуанван".
По мнению эксперта, многие страны находятся в середине пути, а Китай уже перешел к завершающей стадии.
Несмотря на все принятые меры, при открытии международного сообщения все еще будут встречаться люди — переносчики инфекции, заявил Чжан. Также ученый напомнил о бессимптомных носителях, которых трудно выявить без проведения тестов. Однако системы здравоохранения стран, по его словам, должны быть готовы к такому развитию событий.
Эксперт напомнил о важности соблюдения требований гигиены: мытье рук, а также ношении масок и социальном дистанцировании.
Ранее представитель ВОЗ Мелит Вуйнович заявила, что опасность пандемии коронавируса не миновала. По ее словам, возможна и вторая волна заражения.
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Коронавирус , ВОЗ
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