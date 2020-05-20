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Раскрыты детали выхода России из пандемии коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 8 часов назад
Раскрыты детали снятия ограничений из-за COVID-19
Фото: Lenta.ru
Выход России из пандемии коронавируса будет отличаться от этого процесса в других странах. Такое заявление сделал член-корреспондент Российской академии наук (РАН), эпидемиолог Александр Горелов, раскрыв детали снятия ограничений в стране. Его слова приводит РИА Новости.
Горелов напомнил, что главы российских регионов принимают решения о мерах по облегчению режима самоизоляции, опираясь на рекомендации санитарных врачей. «Отличительная особенность России — три ключевые точки: оценка коэффициента распространения инфекции за каждые 8 дней (на западе — 14), коечный фонд и свободное тестирование населения на наличие коронавируса», — сказал специалист.
Он сообщил, что на первом этапе послабления мер безопасности есть ограничения по площади для учреждений, оказывающих услуги населению, в том числе для заведений общепита. Их площадь должна быть не менее 400 квадратных метров, а на каждого находящегося в помещении человека должно быть не менее четырех метров. «Заражение чаще происходит в закрытых и плохо вентилируемых помещениях, на свежем воздухе заболевание передается намного реже», — пояснил Горелов.
Условием перехода на следующий этап послаблений является строгое соблюдение гигиены, масочного режима и социального дистанцирования на неопределенный срок. Это связано с отсутствием барьерных мер в виде вакцины, позволяющей избавиться от всех ограничений сразу.
Руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова в свою очередь сообщила, что полного отказа от всех ограничений пока нет ни в одной стране, затронутой коронавирусом. По ее мнению, эти меры показали высокую степень эффективности за рубежом.
В среду, 20 мая, в России впервые с начала пандеми число вылечившихся инфицированных за день превысило количество новых случаев заражения. За последние сутки выявлено 8764 носителя вируса, при этом полностью поправились 9262 зараженных.
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Коронавирус , Другое , COVID-19 , Пандемия коронавируса , Александр Горелов , Екатерина Соколова , РАН , РИА Новости
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