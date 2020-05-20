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Создана убивающая коронавирус супермаска 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Американские ученые создали защитную маску из ткани, которая ликвидирует вирусы при контакте с ними. Исследование было опубликовано на сайте препринтов научных работ ChemRxiv.
Специалисты Индианского университета (США) продемонстрировали маску, созданную из ткани, которая при намокании генерирует небольшое электрическое напряжение.
Ученые объяснили, что многие вирусы прикрепляются к органам человека с помощью электростатического взаимодействия, для успешного проникновения в организм их структура должна оставаться стабильной. При контакте с маской нового типа данная структура разрушается, что фактически убивает инородные элементы.
Согласно ранним исследованиям специалистов, маска может быть изготовлена из полиэфирной ткани. На данный материал наносятся точки из серебра и цинка, которые способны вырабатывать электричество при попадании влаги. Представители команды Индианского университета, участвующие в разработке специальной ткани на протяжении последних шести лет, заметили, что способность вируса к заражению организма полностью устраняется при контакте с супермаской за одну минуту.
В настоящий момент ткань нового образца используется в качестве перевязочного материала. Исследователи заявили, что ожидают разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США) на производство масок нового типа для борьбы с COVID-19.
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Коронавирус , Видео
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