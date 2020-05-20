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Онищенко оценил фразу доктора Мясникова о коронавирусе «положено умереть — помрут» 

Lenta.ru 2 часа назад
Онищенко оценил фразу Мясникова о коронавирусе
Фото: Lenta.ru
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил фразу врача и телеведущего Александра Мясникова, который в контексте разговора о коронавирусе заявил: «Кому положено умереть — помрут». В интервью радиостанции «Говорит Москва» Онищенко предостерег медиков от подобных заявлений.
«Такой призыв, безусловно, не может быть поддержан. Такие заявления делать не надо, тем более человеку, который врач и спикер оперштаба по борьбе с коронавирусом. На нем лежит дополнительная ответственность», — отметил Онищенко, подчеркнув, что слова Мясникова «слишком категоричны и неверны».
Свои слова о недопустимости подобных высказываний Онищенко подкрепил статистикой, согласно которой в пострадавшей от коронавирусной инфекции Испании около 30 процентов людей близки к психологическому срыву.
Ранее Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор!» пофилософствовал о коронавирусе и заявил, что даже отсутствие антител не может гарантировать того, что человек не болеет. «Поэтому просто живите. Инфекция возьмет свое. Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть — помрут», — сказал он.
Всего, по последним данным, в России выявили 308 705 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в стране зафиксировано 2972 летальных исхода и 85 392 случая выздоровления.
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Комментарии 1
Коронавирус , Геннадий Онищенко , Александр Мясников , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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