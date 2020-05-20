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Появился инструмент для прогнозирвания тяжелой формы коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Назван инструмент для прогноза тяжелого коронавируса
Фото: Lenta.ru
Китайские ученые создали онлайн-калькулятор, предсказывающий вероятность тяжелого развития коронавирусной инфекции у пациентов. Об этом сообщают «Известия».
Воспользоваться разработкой может любой желающий. Российские эксперты считают, что инструмент будет полезен пользователям, медикам и исследователям. Например, его можно использовать для принятия решения о распределении пациентов внутри клиники.
Отмечается, что калькулятор не прошел всех испытаний и не является средством точной диагностики — он лишь помогает врачам принимать решения. Как обычным пользователям, так и специалистам, стоит опираться на эту разработку с осторожностью, так как новые клинические данные о коронавирусе продолжают поступать.
Инструмент, получивший название COVID-GRAM, был разработан на базе 1590 историй болезни пациентов и 72 возможных факторов критического течения заболевания, вызываемого коронавирусом. Подобные исследования эффективно обобщают клинический опыт, превращая большие массивы данных в понятные специалистам критерии для практического применения.
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