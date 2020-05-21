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В российском детском саду произошла вспышка коронавируса 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
В российском детском саду произошла вспышка COVID-19
Фото: РИА Новости
В Великом Новгороде в детском саду №53 произошла вспышка коронавируса, следует из данных официального оперативного штаба Новгородской области в Telegram-канале.
В российском детском саду коронавирус выявили у трех детей и трех работников. У всех заразившихся болезнь протекает бессимптомно. Кроме того, коронавирус выявлен у медицинского работника, который работает в детских садах №53 и №76 Великого Новгорода.
Среди воспитанников и сотрудников детского сада №76 положительных результатов на коронавирус нет. «На данный момент оба детских сада закрыты. В них уже проведена дезинфекция», — сказано в сообщении.
Дошкольные учреждения откроются через 14 дней в случае, если среди детей и работников больше не будет подтвержденных случаев заболевания. В детский сад дети смогут вернуться только при наличии отрицательных анализов на коронавирус.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что доля детей среди заразившихся коронавирусом в России составляет не более семи процентов. Она также заметила, что в течении последних десяти дней в стране наблюдаются ежедневные снижения регистрируемых случаев заражения коронавирусом.
По данным на 21 мая всего в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.
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Коронавирус , Анна Попова , Роспотребнадзор
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