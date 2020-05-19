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Врач-инфекционист рассказала о главном страхе пациентов с коронавирусом 

Вечерняя Москва 1 час назад
Врач рассказала о главном страхе пациентов с COVID
Фото: Вечерняя Москва
Врач-инфекционист Центральной городской больницы имени Семашко в Ростове-на-Дону Надежда Скрипкина рассказала, чего больше всего боятся зараженные COVID-19 люди.
— Большей частью они боятся не за себя — за своих родных и близких, которых могли заразить, — сказала она.
Врач отметила, что многие пациенты с коронавирусом сравнивают свое состояние с облучением, так как данное ощущение у них появляется из-за сильной слабости. У многих из них постоянная изматывающая температура и наблюдается быстрый воспалительный процесс.
Скрипкина добавила, что она не боится заразиться COVID-19, так как уверена, что костюм, маска, респиратор и бахилы ее хорошо защищают.
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Коронавирус , Надежда Скрипкина
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