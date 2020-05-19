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Российский главврач уволилась после вспышки коронавируса в больнице 

Lenta.ru и ещё 13 5 часов назад
Главврач уволилась после вспышки COVID-19 в больнице
Фото: РИА Новости
Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где из-за вспышки коронавируса началась проверка руководства на халатность, уволилась по собственному желанию. Об этом сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
«Эльза Сыртланова с сегодняшнего дня покинула свой пост в РКБ имени Куватова по собственному желанию», — сообщили в минздраве.
Там также указали, что она перейдет в поликлинику №38 города Уфы на должность главврача. Ее место займет главный врач клиники БГМУ Шамиль Булатов.
6 апреля РКБ имени Куватова в Уфе была закрыта на карантин после того, как у нескольких медиков и пациентов обнаружили коронавирус. Всего в больнице заразились около 170 человек. Не дождавшись результатов анализа на коронавирус, семь врачей и медперсонал сбежали из больницы. С 20 апреля завершился 14-дневный карантин пациентов и врачей, после их выписки больницу переформатировали в инфекционный госпиталь.
По данным на 18 мая в России выявили 8926 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. Выздоровели 2836 человек, зафиксирован 91 летальный исход. Всего в стране зарегистрировано 290 678 случаев заражения, 2722 летальных исхода и 70 209 случаев выздоровления.
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