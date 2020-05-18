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Россиянка с редкой группой крови спасла заразившегося коронавирусом врача 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Россиянка с редкой группой крови спасла врача
Фото: Lenta.ru
Жительница Екатеринбурга Каролина Смалько, у которой редкая четвертая отрицательная группа крови, сдала плазму и спасла российского врача с такой же группой крови. Об этом сообщило издание E1.ru.
Девушка рассказала, что заразилась в Москве, когда ездила туда по работе. Первый тест она сдала в столице, второй — в Екатеринбурге. Первый тест оказался положительным, результаты второго девушка не раскрыла. Смалько положили в больницу, она находилась там с 3 по 13 апреля, после чего до конца месяца была в самоизоляции.
Перед майскими праздниками Смалько выздоровела, ее болезнь протекала в легкой форме. В связи с этим лечащий врач попросил ее сдать кровь — в ней образовались антитела, которые могли бы помочь другим больным.
Из-за майских праздников Смалько смогла сдать кровь только 15 мая. У нее взяли около 650 миллилитров, после этого девушке подняли гемоглобин. Позднее она узнала, что ее группа крови совпала с группой крови врача, которая неделю находилась в тяжелом состоянии и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Девушка утверждает, что медику стало лучше после первой процедуры переливания.
В апреле житель Москвы рассказал, что вылечился от коронавируса благодаря крови переболевшего пациента. Мужчина поступил в реанимацию НИИ Склифосовского в критическом состоянии, ему не помогали антибиотики и другие препараты. Сначала он отказывался от переливания, потому что боялся «ВИЧ или гепатита», но врачи смогли его переубедить.
В России за последние сутки выявили 8926 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. Выздоровели 2836 человек, зафиксирован 91 летальный исход. Всего в стране зарегистрировано 290 678 случаев заражения во всех регионах, 2722 летальных исхода и 70 209 случаев выздоровления.
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