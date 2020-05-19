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Лаборатория Уханя нашла «вселенную коронавирусов» в организмах летучих мышей 

Lenta.ru и ещё 17 6 часов назад
Ученые нашли «вселенную коронавирусов» в летучих мышах
Фото: Globallookpress.com
Ученая Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии обнаружила около 1,5 тысячи различных видов коронавируса в организмах летучих мышей. Часть из них сможет стать причиной новой пандемии в будущем, рассказали авторы подкаста The Big Picture Science podcast.
Сотрудники лаборатории ловили летучих мышей и собирали их биологические данные. Всего было проанализировано около 15 тысяч образцов слюны, крови и отходов животных. В ходе исследования в 10 процентах экземпляров они нашли целую «вселенную коронавирусов», которая впоследствии была заморожена для хранения в институте.
«Многие из этих вирусов никогда не будут заражать людей, но некоторые могут быть склонны к этому. Ученая сейчас ставит эксперименты, чтобы выяснить, какие из образцов имеют риск передачи людям», — говорится в подкасте. Отмечается, что антитела к некоторым из найденных типов коронавируса были обнаружены в крови сельских жителей на юге Китая. Это свидетельствует о том, что COVID-19 распространился не из Уханя, а из сельских районов, находящихся вблизи горных пещер, населенных летучими мышами.
Ученые назвали такое количество еще не проявивших себя, но имеющих на это перспективы вирусов «бомбой замедленного действия». К настоящему времени различными типами коронавируса было спровоцировано три пандемии. Речь идет об атипичной пневмонии в 2003 году, ближневосточном респираторном синдроме в 2012 году и пандемии коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) в 2019 году.
Ранее исследование организмов летучих мышей провели американские ученые. Им удалось выяснить, что на протяжении эволюции летучие мыши и коронавирусы тесно сосуществовали. При этом животные, живущие в одной и той же местности, были носителями одного и того же штамма.
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Коронавирус , Новости
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