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Названы новые официальные симптомы коронавируса 

Lenta.ru 42 минуты назад
Потерю обоняния и вкуса добавят к официальному списку симптомов при заражении коронавирусом. Об этом сообщает Independent, уточняя, что правительство Великобритании объявит об этом уже сегодня, 18 мая.
Издание сообщает, цитируя заместителя главврача Англии профессора Джонатана Ван Тэма (Jonathan Van Tam), что решение приняли в связи с растущим количеством доказательств того, что состояние, называемое аносмией, было тесно связано с положительным тестом на коронавирус.
При этом, по словам специалиста, подобный симптом на начальном этапе заболевания в большинстве случаев не проявляется, но может сохраняться в течение нескольких недель. Граждан с потерей обоняния и вкуса призовут самоизолироваться.
Тэм отмечает, что благодаря сделанным выводам, зафиксированных случаев инфицирования станет на 2 процента больше.
В апреле американские врачи обнаружили шесть новых симптомов коронавируса. Среди них были: озноб, мышечные боли, головная боль, боль в горле, а также потеря вкуса и обоняния. Отмечалось, что 76 процентов пациентов в Иране, которые потеряли обоняние, рассказали, что это произошло внезапно.
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Коронавирус , Видео
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