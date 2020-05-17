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Врач из США: «К умирающим пациентам невозможно привыкнуть» 

Анастасия Иванова 1 час назад
«К умирающим пациентам невозможно привыкнуть»
Фото: depositphotos.com
Врач из США Евгений Пинелис поделился воспоминаниями об одном из дней работы с больными коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Медик, работающий в Нью-Йорке, вспомнил, как в их больнице прошел пик коронавируса.
"29-е марта мы назвали кровавое воскресенье…В это воскресенье все было наперекосяк", — написал врач.
Пинелис вспомнил, что в этот день его коллега получил положительный тест на коронавирус, а у анестезиологов не было средств индивидуальной защиты для работы с зараженными.
"К восьми вечера произошло семь остановок сердца, наша команда и команда анестезиологов на двоих провели больше десятка интубаций, количество пациентов требующих ИВЛ выросло до 40".
Тогда медик получил предложение от психолога, который вместе с коллегами организовал группу помощи медработникам, которые работают с больными коронавирусом. Сам врач отказался от психологической поддержи, но дал контакты другим сотрудникам больницы.
По словам Пинелиса, за все время работы они столкнулись с огромным количеством ситуаций, когда было невозможно сдержать эмоции.
"К умирающим пациентам невозможно привыкнуть. Можно покрыться десятью слоями носорожьей кожи, но все равно внутри будет что-то разрываться".
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Коронавирус
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