«К умирающим пациентам невозможно привыкнуть»

Врач из США Евгений Пинелис поделился воспоминаниями об одном из дней работы с больными коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Медик, работающий в Нью-Йорке, вспомнил, как в их больнице прошел пик коронавируса.

"29-е марта мы назвали кровавое воскресенье…В это воскресенье все было наперекосяк", — написал врач.

Пинелис вспомнил, что в этот день его коллега получил положительный тест на коронавирус, а у анестезиологов не было средств индивидуальной защиты для работы с зараженными.

"К восьми вечера произошло семь остановок сердца, наша команда и команда анестезиологов на двоих провели больше десятка интубаций, количество пациентов требующих ИВЛ выросло до 40".

Тогда медик получил предложение от психолога, который вместе с коллегами организовал группу помощи медработникам, которые работают с больными коронавирусом. Сам врач отказался от психологической поддержи, но дал контакты другим сотрудникам больницы.

По словам Пинелиса, за все время работы они столкнулись с огромным количеством ситуаций, когда было невозможно сдержать эмоции.