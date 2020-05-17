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В Африке задумали лечить коронавирус с помощью трав 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В Африке решили лечить коронавирус травами
Фото: depositphotos.com
В Африке применят народное средство для борьбы с распространением эпидемии коронавируса. Об этом сообщает CNN.
Мадагаскар, использующий для лечения коронавирусной инфекции особый травяной тоник, договорился с Африканским союзом и Африканским центром по контролю и профилактике заболеваний о совместной работе над травяным средством от вируса.
Ранее власти Мадагаскара приступили к лечению зараженных коронавирусом в своей стране с помощью народного средства, а также в качестве помощи отправили препарат в Экваториальную Гвинею, Чад и Гвинею-Бисау. Нигерия, которая также получила образец тоника, заявила, что вскоре начнет первые тестирования для подтверждения его действия.
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил, что сейчас идет «война» с эпидемией и нет нужды в других доказательствах эффективности особого травяного тоника, кроме выздоровевших жителей страны.
Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в свою очередь, предупредили, что данный препарат не проходил никаких клинических испытаний. По их мнению, так как его действие не доказано, следует очень осторожно подходить к его использованию и избегать распространения ложной или недостоверной информации о лечении коронавируса.
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4,6 миллиона. Всего более 313 тысяч человек скончались в результате пандемии.
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Коронавирус , Новости , ВОЗ
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