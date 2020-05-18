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Описана передача коронавируса через разговор 

Lenta.ru и ещё 1 33 минуты назад
Описана передача коронавируса через разговор
Фото: Lenta.ru
Вирус SARS-CoV-2 может быть передан во время разговора, при этом громкость речи собеседника влияет на скорость распространения инфекции. Об этом сообщается в новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Специалисты из Национальных институтов здравоохранения США выяснили, что во время разговора в ротовой полости человека образуется собирающаяся в капли жидкость. За минуту громкого разговора собирается около тысячи содержащих вирусы капель, которые вырываются в окружающую среду. Согласно описанию ученых, эти капли могут находиться в воздухе более восьми, а иногда и 14 минут.
Ученым удалось выяснить это благодаря визуализации капель с помощью высокоточного лазера. Исследователи выбрали несколько человек и попросили их повторять определенные фразы, а затем просветили пространство перед ними с помощью приборов. Специалисты пришли к выводу, что громкая речь способствует распространению коронавируса, как кашель или чихание.
В исследовании говорится, что тесты проводились в лабораторных условиях, а следовательно не были учтены климатические факторы, влияющие на распространение вирусов. Ученые заметили, что получили средневзвешенное значение, так как многие пациенты с COVID-19 являются более заразными. Например, в ротовой полости некоторых больных формируется и выбрасывается в окружающую среду более 100 000 капель за минуту разговора.
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