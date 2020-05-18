Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач назвал способ избежать тяжелой формы коронавируса 

Passion.ru и ещё 14 3 часа назад
Врач назвал способ избежать тяжелой формы COVID-19
Фото: Passion.ru
По мнению врача-реаниматолога Антона Георгиева из санкт-петербургской больницы Святого Георгия, нужно всего лишь регулярно тренировать легкие.
Как передает онлайн-издание «Комсомольская правда», с которым специалист поделился своим советом, «тренировка легких поможет заболевшему избежать осложнений во время болезни и скорее вылечиться».
Для этого существует простое, но неоднократно доказавшее свою эффективность упражнение: нужно просто надувать воздушный шарик. Выполнять его надо несколько раз в день в течение 10-15 минут.
«Главная мишень коронавируса — наши легкие, — отметил врач. — Если они натренированы, то коронавирус отступит».
Женщина придумала, как сделать защитную маску своими руками всего за минуту Владимир Путин оценил, как изменилась ситуация с коронавирусом в России
Георгиев отметил, подобное упражнение поможет больным быстрее справиться с болезнью, если они уже заболели и оказались в больнице, и даже избежать ИВЛ. Врач отметил, что знает о том, как протекает коронавирус не понаслышке: он сам заболел COVID-19, но благодаря тренировке легких сумел с ним довольно быстро справиться. Главное — не бросать делать упражнение регулярно.
По состоянию на 18 мая 2020 года, в России проведено 7,1 млн тестов, выявлено 290 678 заболевших, из них 8926 случаев за последние сутки. При этом 70 209 человек выздоровели, 2722 пациента скончались.
Видео дня. Когда родинки становятся опасными
Passion.ru: последние новости
Коронавирус может стать причиной бесплодия у переболевших им женщин Коронавирус может стать причиной бесплодия у переболевших им женщин Группа крови: что может выявить самый обычный анализ, как улучить показатели и есть ли влияние на характер Группа крови: что может выявить самый обычный анализ, как улучить показатели и есть ли влияние на характер Брат Елены Малышевой подтвердил, что заболел COVID-19: «Самоизолировался в кабинете и продолжаю работать» Брат Елены Малышевой подтвердил, что заболел COVID-19: «Самоизолировался в кабинете и продолжаю работать»
Комментарии
Коронавирус , Новости , Владимир Путин , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему с утра нельзя пить воду, оставленную на ночь
Почему с утра нельзя пить воду, оставленную на ночь
Названа группа крови большинства зараженных COVID
Названа группа крови большинства зараженных COVID
Названы напитки, которые спасут легкие от COVID-19
Названы напитки, которые спасут легкие от COVID-19
Бессимптомный COVID-19: как понять, что ты заражен
Бессимптомный COVID-19: как понять, что ты заражен
Названы люди с мощным иммунитетом к COVID-19
Названы люди с мощным иммунитетом к COVID-19
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Как домашняя плесень гробит здоровье
05:56
Как домашняя плесень гробит здоровье
ЗОЖ
Названа группа крови большинства зараженных COVID
00:23
Названа группа крови большинства зараженных COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда родинки становятся опасными
05:53
Когда родинки становятся опасными
ЗОЖ
Частицы COVID показали в максимальном приближении
01:19
Частицы COVID показали в максимальном приближении
Коронавирус Наука
Назван способ избежать тяжелой формы COVID-19
00:15
Назван способ избежать тяжелой формы COVID-19
Коронавирус
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
06:13
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
ЗОЖ
Когда должно насторожить появление синяков
03:11
Когда должно насторожить появление синяков
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение