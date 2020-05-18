Врач назвал способ избежать тяжелой формы COVID-19

По мнению врача-реаниматолога Антона Георгиева из санкт-петербургской больницы Святого Георгия, нужно всего лишь регулярно тренировать легкие.

Как передает онлайн-издание «Комсомольская правда», с которым специалист поделился своим советом, «тренировка легких поможет заболевшему избежать осложнений во время болезни и скорее вылечиться».

Для этого существует простое, но неоднократно доказавшее свою эффективность упражнение: нужно просто надувать воздушный шарик. Выполнять его надо несколько раз в день в течение 10-15 минут.

«Главная мишень коронавируса — наши легкие, — отметил врач. — Если они натренированы, то коронавирус отступит».

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Георгиев отметил, подобное упражнение поможет больным быстрее справиться с болезнью, если они уже заболели и оказались в больнице, и даже избежать ИВЛ. Врач отметил, что знает о том, как протекает коронавирус не понаслышке: он сам заболел COVID-19, но благодаря тренировке легких сумел с ним довольно быстро справиться. Главное — не бросать делать упражнение регулярно.

По состоянию на 18 мая 2020 года, в России проведено 7,1 млн тестов, выявлено 290 678 заболевших, из них 8926 случаев за последние сутки. При этом 70 209 человек выздоровели, 2722 пациента скончались.