Что ждет мир после окончания пандемии 

В России объявлен поэтапный выход из режима самоизоляции. Сроки окончательного снятия карантинных мер пока не определены. Как долго продлится эпидемия тоже не ясно. Даже те страны, которые отчитались о победе над новой заразой, не могут быть уверены, что точка в этом вопросе уже поставлена. Как только показалась линия горизонта — специалисты начали прогнозировать новые волны коронавируса. Разбираемся, почему эпидемия может вернуться, как на это влияет режим самоизоляции и что говорят о возможном повторе эксперты из разных стран.

Германия и «парадокс предотвращения»

Вторая волна распространения коронавируса в мире практически неизбежна, а после нее может начаться и третья волна пандемии заболевания COVID-19, заявил глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. Пресс-конференция, посвященная распространению коронавируса в Германии состоялась после того, как руководство страны начало отменять карантинные мероприятия.

При этом власти отметили, что немцы вели себя «образцово», что позволило избежать больших потерь и быстро выйти на высокие показатели по выздоровлению. Однако вирусологи призвали не обольщаться и ждать новых вспышек коронавируса.

Это уже не первый раз, когда специалисты в разных странах мира пугают еще не излечившееся человечество возвращением эпидемии в будущем. В той же Германии ведущий немецкий эпидемиолог Кристиан Дростен в одном из интервью в конце апреля говорил о «парадоксе предотвращения»: жители страны видят полупустые больницы и требуют отмены жестких мер, однако массовое возвращение людей к нормальной жизни должно повлечь новый всплеск заболеваемости, так как после первой волны эпидемии ни одна крупная популяция людей не получила групповой иммунитет и даже не приблизилась к этому.

Китай

Аналогичные прогнозы приходили и из Китая. Профессор эпидемиологии Гонконгского университета Бен Коулинг одним из первых, еще 5 марта, предупредил, что ожидает новые вспышки коронавируса в Азии: и в связи с отменой карантина, и в связи с продолжением эпидемии в других странах.

«Это лишь временный успех, а не постоянный. Есть проблема сдерживания из-за растущего числа завозных инфекций из Европы, но в будущем они могут происходить и из других частей света»,

— утверждал Бен Коулинг.

На сегодняшний день эти прогнозы не подтвердились.

Не менее радикально настроены и американские эксперты.

«Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая»

— заявил в интервью The Washington Post директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.

Согласно его прогнозу, вторая волна COVID-19 прокатится по Соединенным Штатам ближе к зиме и может совпасть с сезонной эпидемией ОРВИ, что создаст двойную нагрузку на здравоохранение. Кстати, ранее Роберт Редфилд предсказывал, что коронавирус останется с человечеством навсегда: закрепится, как сезонное заболевание, наподобие гриппа.

Когда ждать новую волну в России

Российские эксперты также все чаще говорят о новых волнах коронавируса. Ближайшую предрекает доцент кафедры инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов . По его мнению, новый всплеск заболеваемости COVID-19 стоит ожидать буквально на днях. Несмотря на то, что режим самоизоляции в стране еще действует, в майские праздники многие россияне начали выходить на улицу, игнорируя запреты. Отразится ли это на статистике — мы узнаем в ближайшие дни.

Другую дату называет руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ профессор Алексей Боровков. Он считает, что вторая волна коронавируса может начаться в конце августа — начале сентября.

Свой прогноз Алексей Боровков связывает с началом нового учебного года: вернутся с каникул студенты, сядут за парту школьники, приедут абитуриенты, в том числе из-за рубежа. Соблюдать социальное дистанцирование станет сложно и в этих условиях инфекция начнет активно размножаться.

Предположение о том, что вторая волна коронавируса в нашей стране начнется осенью, поддержала ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М​​​. П. Чумакова Ольга Иванова

С самым оптимистичным прогнозом выступил заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко

«Мое мнение такое: второй волны быть не должно»,

— заявил специалист в интервью радио Sputnik.

Его предположение основано на примере уже прошедших эпидемий, связанных с коронавирусами (такими, как атипичная пневмония). По итогам медики наблюдали полное исчезновение той или иной коронавирусной инфекции.

На чем основаны ожидания новых волн

Так или иначе, все предположения о новых всплесках COVID-19 базируются на убежденности вирусологов в том, что пандемия не отступит, пока новой коронавирусной инфекцией не переболеет 60-70% населения Земли. Это условие, при котором возникнет коллективный иммунитет и болезнь уже не будет нам угрожать, во всяком случае, в обозримом будущем.

Этим же руководствовались такие страны, как Швеция и Беларусь, отказавшиеся от введения карантина. И теперь, когда в самых благополучных с эпидемиологической точки зрения странах пророчат возвращение коронавируса, у людей возникает резонный вопрос: имело ли смысл сидеть взаперти?

Так был ли нужен карантин?

Как в России, так и в других странах, введение карантина объясняли не обещаниями остановить болезнь, а необходимостью «растянуть» пик эпидемии. Проще говоря, выиграть время, чтобы избежать непосильной нагрузки на систему здравоохранения.

Убедившись, что медики справляются, политики начинают объявлять об отмене карантинных мер, не в последнюю очередь под давлением недовольных граждан. Именно в этом, по мнению медиков, которые прогнозируют новые волны эпидемии, и таится опасность. Не в соблюдении карантина, а в поспешном выходе из него.

Что будет дальше?

Идеальной ситуацией было бы сдерживание эпидемии до тех пор, пока большая часть населения Земли не переболеет. Сколько на это потребуется времени, точно спрогнозировать невозможно. Между тем, ухудшается как экономическая ситуация, так и самочувствие людей, сидящих взаперти.

Окажутся правы политики, объявляющие выход из карантина, или оппонирующие им медики, станет понятно до конца года. А пока остается надеяться на жаркое лето: считается, что коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов и низкой влажности.