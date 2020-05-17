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Смоделирован пик заражения коронавирусом в России 

Lenta.ru и ещё 14 2 часа назад
Смоделирован пик заражения коронавирусом в России
Фото: Lenta.ru
Ученые представили две модели прогноза заражения коронавирусом в России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Согласно модели разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence, пик заражения коронавирусом уже наступил в Центральном, Приволжском и Северо-западном федеральных округах, а также в ряде регионов Дальнего Востока. Согласно реалистичному сценарию, в Московской области пиковое значение ежедневного прироста новых случаев было достигнуто 12 мая, а в Москве — 6 мая. Есть и пессимистичный сценарий — в столице пика можно ожидать 26 мая, когда может быть зафиксировано 6,2 тысячи новых случаев за сутки.
По данным специалистов из Уфимского авиационного университета и Башкирского медицинского университета, пик в России был пройден 8-9 мая, когда в стране каждые сутки фиксировались более 10 тысяч новых случаев.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России, по состоянию на 17 мая, остановился рост распространения коронавируса. По ее словам, стабилизация отмечается по всей стране.
Как свидетельствует статистика оперативного штаба, в России вторые сутки подряд фиксируется менее 10 тысяч случаев распространения коронавируса. Так, 16 мая за сутки было выявлено 9200 новых случаев COVID-19, 17 мая медики отчитались о 9709 зараженных. 15 мая сообщалось о 10 598 новых случаев заражения коронавирусом.
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Коронавирус , Григорий Березкин , Анна Попова , Роспотребнадзор
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