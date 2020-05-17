В ВОЗ опровергли один из способов борьбы с COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о вреде от одного из способов борьбы с коронавирусом — распыления дезинфицирующих средств. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что речь идет о распылении дезинфицирующих средств на большой площади в закрытом помещении. Применение распылителя может повредить глаза, кожу и дыхательную систему.

«Распыление или вапоризация определенных химикатов, таких как формальдегид, средств на основе хлора или соединений четвертичного аммония не рекомендуется из-за неблагоприятного влияния на здоровье», — уточнили в организации.

В ВОЗ подчеркнули, что распыление дезинфицирующих средств на улицах также не рекомендуется, поскольку из-за смешения с грязью и пылью они перестают действовать.

6 апреля в США опровергли пользу препарата гидроксихлорохин в борьбе с коронавирусом.