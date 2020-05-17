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Опровергнута польза одного из способов борьбы с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 2 29 минут назад
В ВОЗ опровергли один из способов борьбы с COVID-19
Фото: Lenta.ru
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о вреде от одного из способов борьбы с коронавирусом — распыления дезинфицирующих средств. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что речь идет о распылении дезинфицирующих средств на большой площади в закрытом помещении. Применение распылителя может повредить глаза, кожу и дыхательную систему.
«Распыление или вапоризация определенных химикатов, таких как формальдегид, средств на основе хлора или соединений четвертичного аммония не рекомендуется из-за неблагоприятного влияния на здоровье», — уточнили в организации.
В ВОЗ подчеркнули, что распыление дезинфицирующих средств на улицах также не рекомендуется, поскольку из-за смешения с грязью и пылью они перестают действовать.
6 апреля в США опровергли пользу препарата гидроксихлорохин в борьбе с коронавирусом.
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Коронавирус , Другое , ВОЗ
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