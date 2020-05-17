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Врач оценил возможность заразиться коронавирусом в состоянии похмелья 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Врач оценил шанс заразиться в состоянии похмелья
Фото: Lenta.ru
Ролик, в котором он ответил на вопрос о связи алкогольного отравления и риска заболеть, опубликован на его YouTube-канале.
«Если после двух бутылок водки, пяти-шести бутылок виски организм лежит полностью отравленный и включена только функция пописать, можно ли заразиться коронавирусом в этом состоянии?» — спросили врача зрительницы. Комаровский ответил, что риска заражения в таком случае нет, однако уточнил, что употребление алкоголя в таком количестве вредно для здоровья.
«Во-первых, в ваших соплях и слюнях такая концентрация алкоголя, что вирус там размножаться просто не может», — объяснил врач. Он отметил, что для заражения необходим контакт с другим человеком, в организме которого есть вирус. «Когда вы лежите способный только на пописать после такого количества алкоголя, шансов, что к вам ближе чем на полтора метра приблизится нормальный человек, очень мало», — уточнил Комаровский. Доктор добавил, что люди, употребляющие алкоголь в таком количестве, находятся «в страшной опасности по поводу зеленого змия».
Ранее в мае Комаровский объяснил, почему регулярное употребление мороженого полезно для здоровья. По его словам, воздействие холодом на миндалины помогает укрепить местный иммунитет полости рта. Врач уточнил, что такое воздействие обязательно должно быть регулярным: если употреблять мороженое раз в месяц, это не будет иметь никакого положительного эффекта.
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