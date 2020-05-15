Смертность от гриппа сравнили с COVID-19

Американские ученые поставили под сомнение приводимую Центром по профилактике и контролю заболеваний (СDС) статистику, согласно которой от гриппа в США в период с октября 2019 — по апрель 2020 умерло 62 тысячи человек. Если верить этим данным, то смертность от COVID-19 в США находится примерно на том же уровне (По данным Университета Джона Хопкинса — на 13 мая более 82 тысячи человек).

Но ученые в своем новом исследовании говорят о том, что статистика по гриппу приводится не по фактическим данным, то есть по количеству умерших от гриппа, а по оценочным. Как говорят авторы исследования, у CDC количественных данных нет. Они также обращают внимание на тот факт, что сравнивать оценочную статистику по смертности от гриппа с фактической смертностью от COVID-19 — это тоже самое, что сравнивать «яблоки с апельсинами».

Для своего исследования ученые собрали данные свидетельств о смерти в течение самых летальных недель во время сезонных эпидемий гриппа за последние несколько лет. Авторы подсчитали, что количество смертей варьируется от 351 во время сезонной вспышки в 2015-2016, и до 1626 в 2017-2018. Таким образом был получен средний показатель в 752 летальных исхода в неделю за период с 2013 по 2020 годы. Авторы исследования сравнили эти данные с максимальным показателем смертности в неделю от COVID-19 — 15 455 смертей (за неделю, которая закончилась 21 апреля).

В результате был сделан вывод, что реальное количество летальных исходов от COVID-19 за эту неделю в 10-40 раз превышает смертность от гриппа в самые смертоносные недели его эпидемий за последние семь лет, то есть в среднем превышает ее в 20 раз (если сравнивать максимальные недельные пики).

В тоже время ученые говорят о том, что эти цифры могут несколько отличаться от реальной картины. Поскольку, с одной стороны, число смертей от COVID-19 может быть недооценено. С другой, все случаи смертности от гриппа также могут быть не учтены, поскольку о случаях смерти от гриппа среди взрослого населения не нужно сообщать в органы общественного здравоохранения.