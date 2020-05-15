Как COVID-19 может поражать мозг и нервную систему

Предположения в отношении того, что коронавирусная инфекция влияет не только на дыхательную функцию человека, были давно. Сейчас они только получили свое подтверждение на практике, заявляет врач-терапевт Дарья Сидельникова.

В мире зафиксированы случаи, когда у пациента отмечались поражения центрального отдела нервной системы: как при энцефалите происходил воспалительный процесс в веществе головного мозга на фоне коронавирусной инфекции. Впрочем, пока врачи располагают недостаточной информацией для исследования вопроса, чтобы сделать определенные выводы.

На некоторых клетках центральной нервной системы (ЦНС) есть рецепторы ангиотензинпревращающего фермента II типа (ACE2), превращающие клетку в мишень для вируса. В данном случае ансомия — потеря обоняния — является одним из распространенных симптомов в начале заболевания. Речь идет о патологическом процессе обонятельного нерва, однако это пока только теория.

Кроме того, у некоторых инфицированных происходит повреждение головного мозга в связи с кислородным дыханием на фоне дыхательной недостаточности. По мнению ученых, можно ожидать и других патологий, связанных с нервной системой, как это бывает после других вирусных инфекций.