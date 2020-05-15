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Попова добавила, что расслабляться пока нельзя.

14 мая Попова сказала, что рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. По ее словам, существенного темпа прироста числа заболевших нет уже 11 дней, он «очень незначительный».

За последние сутки в России зафиксировали 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 262 843 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226.