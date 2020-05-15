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Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России 

Lenta.ru 1 час назад
Ситуация с коронавирусом в России, видимо, стабилизируется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Попова добавила, что расслабляться пока нельзя.
14 мая Попова сказала, что рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. По ее словам, существенного темпа прироста числа заболевших нет уже 11 дней, он «очень незначительный».
За последние сутки в России зафиксировали 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 262 843 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226.
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Коронавирус , Видео , Анна Попова , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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