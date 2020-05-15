Ученые выяснили, как коронавирус поражает сосуды

Шведские ученые предложили объяснение причины часто возникающих при COVID-19 микрососудистых воспалений и нарушений свертываемости крови. Оказалось, что определенный тип клеток стенки сосудов экспрессирует рецептор ACE2, через который коронавирус проникает внутрь клеток. Механизм описан в статье, опубликованной на сайте препринтов bioRxiv.

Анализируя данные клинических наблюдений за больными COVID-19, ученые заметили, что у многих пациентов развиваются такие вторичные последствия вирусной пневмонии, как глубокое воспаление сосудов, нарушение свертываемости крови с тромбообразованием и тромбоэмболией, а также тяжелая гипоксемия — нехватка кислорода в крови, при том, что заметной дисфункции легких у них нет.

Чтобы понять, вносит ли прямой вклад в поражение кровеносной системы вирус SARS-CoV-2, исследователи собрали собственную статистику по пациентам из Стокгольма, подтверждающую, что нарушение свертываемости крови — серьезный фактор риска при COVID-19.

С помощью метода секвенирования РНК единичных клеток авторы выяснили, что рецептор ACE2, с которым связывается вирус, активно экспрессируется в перицитах — отростчатых клетках соединительной ткани в стенках мелких кровеносных сосудов, в том числе капилляров. При этом другие клетки сосудов — эндотелиальные клетки, периваскулярные макрофаги и фибробласты, ACE2 не экспрессируют.

На основе этих результатов, ученые делают предположение, что именно через перициты вирус поражает сосудистую систему.

Авторы получили данные по перицитам сердца человека и мыши, а также по перицитам сосудов мозга мыши. Аналогичные клетки есть и в мозге человека. Они участвуют в регуляции гематоэнцефалического барьера, изменяя просвет сосудов.

Результаты показали, что при пониженном количестве перицитов у мышей эндотелиальные клетки микрососудов начинают активнее производить и высвобождать гликопротеин плазмы крови, обеспечивающий прикрепление тромбоцитов к поврежденному участку сосуда. Поэтому ученые предполагают, что инфицирование вирусом перицитов влияет на образование тромбов.

То, что вирус способен поражать именно перициты, но не эндотелиальные клети сосудов, может объяснить, почему гипертония, диабет и ожирение являются факторами риска для COVID-19. При этих состояниях нарушается барьерная функция эндотелия, что, возможно, позволяет SARS-CoV-2 проникать к перицитам. У здоровых людей они защищены неповрежденным эндотелием и непосредственно не контактируют с кровью.

Авторы подчеркивают, что их гипотеза — предварительная и требует проверки. Но если она подтвердится и будет доказано, что перициты инфицируются новым коронавирусом, станут понятнее многие особенности протекания COVID-19, приводящие к опасным осложнениям. Это также поможет разработать эффективную терапию, основанную на применении антикоагулянтов.