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Помогают ли барокамеры лечить COVID-19 

Мария Сергеева 1 час назад
Помогают ли барокамеры лечить COVID-19
Фото: depositphotos.com
В настоящее время, когда врачи активно ищут способы лечения коронавируса, появляются различные методы, заявляющие о своей эффективности в данной сфере. Например, некоторые клиники продвигают свои услуги по предоставлению барокамер для лечения COVID-19. "Рамблер" объясняет, правдива ли такая реклама.
Прежде всего, стоит сказать о том, что барокамера представляет собой герметичную капсулу с высоким давлением, куда помещают человека, которому дли жизни необходим чистый кислород. Технология позволяет легким пациента усваивать больше кислорода, что улучшает насыщение крови человека этим веществом.
Используются барокамеры для восстановления газового состава крови и улучшения функционирования тканей. В США данный метод применяется для лечения 13-ти болезней, среди которых хронические раны, ожоги, воздушная эмболия и т.д.
У пациентов с тяжелой формой коронавируса наблюдается снижение уровня кислорода в крови, поэтому для лечения данного симптома используют аппараты ИВЛ, кислородные маски и прочее. Барокамеры в клинических рекомендациях пока не указаны, поэтому помочь они могут лишь в теории. Необходимо дождаться результатов испытаний, чтобы оценить риски и пользу от использования технологии для лечения COVID-19.
В России уже начали рекламировать барокамеры для усиления иммунитета и лечения от коронавируса, но речь в таких предложениях, в первую очередь, идет о маркетинговом ходе, играющем на страхах людей. Кроме того, укрепить иммунитет кислородом нельзя, да и о последствиях забывать не стоит. Необходимо учитывать, что нахождение в барокамере может привести к осложнениям (у пациентов иногда появлялась временная близорукость, травма среднего уха, коллапс легких и судороги).
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