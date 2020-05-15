Названы различия аллергии и коронавируса

Симптомы сезонной аллергии могут напоминать коронавирус, но между ними есть различия. Их россиянам назвала иммунолог-аллерголог Жанна Лен, передает «Росбалт».

По ее словам, при обострении сезонной бронхиальной астмы появляются одышка и кашель — так же, как у пациентов с коронавирусом, в том числе при развитии пневмонии. Но при COVID-19 это сопровождается лихорадкой и болью в мышцах.

При аллергии также встречаются отсутствие обоняния и заложенность носа. При COVID-19 они выражены значительно слабее, пояснила Лен. Кроме того, при аллергии бывает зуд в глазах и чихание — при коронавирусе они отсутствуют.

Лен добавила, что аллергики заражаются и болеют коронавирусом так же, как и все население в целом. Главное — лечиться так, чтобы сохранить контроль над аллергическими респираторными заболеваниями. Она добавила, что многие пациенты используют метод введения в организм аллергенов в возрастающих дозах — от этого придется отказаться, если аллергик заразится коронавирусом.