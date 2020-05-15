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Россиянам назвали различия аллергии и коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Названы различия аллергии и коронавируса
Фото: Lenta.ru
Симптомы сезонной аллергии могут напоминать коронавирус, но между ними есть различия. Их россиянам назвала иммунолог-аллерголог Жанна Лен, передает «Росбалт».
По ее словам, при обострении сезонной бронхиальной астмы появляются одышка и кашель — так же, как у пациентов с коронавирусом, в том числе при развитии пневмонии. Но при COVID-19 это сопровождается лихорадкой и болью в мышцах.
При аллергии также встречаются отсутствие обоняния и заложенность носа. При COVID-19 они выражены значительно слабее, пояснила Лен. Кроме того, при аллергии бывает зуд в глазах и чихание — при коронавирусе они отсутствуют.
Лен добавила, что аллергики заражаются и болеют коронавирусом так же, как и все население в целом. Главное — лечиться так, чтобы сохранить контроль над аллергическими респираторными заболеваниями. Она добавила, что многие пациенты используют метод введения в организм аллергенов в возрастающих дозах — от этого придется отказаться, если аллергик заразится коронавирусом.
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Коронавирус , Росбалт
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