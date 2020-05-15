Защищают ли маски от коронавируса 

В социальных сетях не утихают споры о необходимости ношения масок. Блогер Остап Кармоди перевел подробное исследование американского психиатра и блогера Скотта Александера и проделал колоссальную работу по систематизации всех плюсов и минусов. «Рамблер» публикует наиболее важные выводы.

Для начала Александер подчеркнул, что в условиях пандемии никто не ставил конкретных экспериментов для выяснения эффективности масок, потому что неэтично заставить одних испытуемых носить маски, а других — нет. А потом считать процент заразившихся. Поэтому в расчетах используют данные ИСК (исследования случай-контроль). В этом случае уже после окончания эпидемии ученые изучают количество зараженных медработников и проверяют, связано ли оно с ношением маски. Однако Александер считает такой подход малоэффективным, ведь он опирается на ненадежную человеческую память (когда маску могли многократно снимать и надевать снова). Во-вторых, нет гарантии, что в случае медперсонала сработали именно маски, а не частое мытье рук, например.

Некоторые исследования отличаются слишком маленькой выборкой, другие же фокусируется на респираторах, а не на масках.

Например, в одном госпитале Ханоя (Вьетнам) медработники использовали только маски. В итоге 4 медика заболели, 26 — нет. Из этих четырех трое не носили маски, а из 26 — только один. А исследование на 1922 китайских медиках продемонстрировало, что меньше всего заражались обладатели респираторов, а испытуемые в контрольной группе, которые вообще ничего не носили, соответственно заражались чаще всего. При этом японское исследование, в котором участвовало 32 врача, вообще не показало большой разницы между использованием масок, респираторов и отказа от всякой защиты.

Простая статистика показывает, что респираторы, конечно, работают лучше обычных масок, но и маски справляются эффективнее, чем вообще ничего. При этом исследования, в которых принимали участие семьи, показало, что маски работают наравне с другими мерами гигиены — то есть социальная дистанция, мытье рук и прочее. Но работают ли они в отрыве от этих мер понять нельзя.

Скотт Александер резюмирует, что маски имеет смысл носить в толпе и в людном замкнутом помещении, а также тем, кто находится в группе риска — то есть старикам, людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам.

При этом эффект от использования масок больше, если их начинают носить поголовно на ранней стадии эпидемии.

В свою очередь Остап Кармоди проанализировал эффективность медицинских масок против ближайшего родственника коронавируса нового типа — SARS-COV-1.

Например, исследование в пяти больницах Гонконга на 254 сотрудниках показало следующее. 92 человека носили респираторы высокой степени защиты (N95), 51 — хирургические маски, 28 — дешевые бумажные маски и 83 работали без защиты. В итоге среди тех, кто использовал респираторы и маски, не заболел никто, но заразились 2 из 28 носивших бумажные маски и 11 человек из 83, которые не носили ничего. Получается, даже самые дешевые маски все-таки лучше, чем полный отказ от них.

Также китайские ученые проверили эффективность бумажных и хлопковых масок на опыте персонала 10 больниц в Гуандуне во время вспышки SARS. Из 213 медиков, которые предоставили подробные данные, 202 носили маски и 11 не носили. При этом из 202 заболели 46 человек (22.8%), а из 11 — девять (то есть 81.8%). Таким образом, исследование показывает, что даже обычные маски лучше защищают от заражения, чем отсутствие всякой защиты.

Также ученые проверили 94 человека, которые перенесли SARS в Пекине, и 281 человека, которые не болели SARS, соответствующих первой группе по возрасту и полу.

Результаты показали следующее: среди переболевших 46% не носили маски никогда, 27% носили их иногда и еще 27% — постоянно. Среди тех, кто не заболел из второй группы, все время носили маски 43%, иногда — 30% опрошенных и отказались от защиты — 27%. При этом подавляющие большинство и переболевших (78%), и тех, кто не заразился (90%), регулярно мыли руки.

Таким образом, очевидно, что маски на 70% снижают вероятность заражения.

Всего же Остап Кармоди изучил 12 исследований применения медицинских масок во время эпидемии родственного вируса SARS-COV-1. Из них 10 продемонстрировали хорошую эффективность масок и только 2 таких результатов не показали.

При этом в 9 исследованиях даже одноразовые и многоразовые хлопковые маски снижали вероятность заразиться вирусом в 2–4 раза и до 20 раз — при постоянном мытье рук и использовании перчаток.

Согласно шести экспериментам плотный хлопок защищает почти так же эффективно, как и одноразовые медицинские маски, а два слоя такого хлопка — даже лучше, чем маски.

Остап Кармоди делает следующий вывод: если вы не можете использовать респиратор FFP2/FFP3, то одноразовые медицинские маски и многослойные маски из плотной материи — хороший способ защитить себя. Однако важно носить их постоянно, а не иногда, и следить, чтобы маска плотно прилегала к лицу. А после — правильно стерилизовать.