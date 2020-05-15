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В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом 

Lenta.ru 1 час назад
В РФ выявлено первое повторное заражение COVID-19
Фото: Lenta.ru
Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз. Об этом рассказала главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова, передает РИА Новости.
По словам медика, пациентку выписали из больницы 21 апреля после двух отрицательных тестов. Через 16 дней у нее появились симптомы ОРВИ, анализ показал наличие коронавирусной инфекции.
«Теперь у нас вопросы — то ли это повторное заражение, то ли рецидив инфекции, который у нее был», — добавила Сымбелова.
Это первый случай повторного заражения вирусом в России. 2 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в стране нет дважды заразившихся.
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Коронавирус , Анна Попова , Роспотребнадзор , РИА Новости
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