Названы самые опасные болезни при COVID-19

Главные врачи трех российских больниц рассказали о самых опасных хронических заболеваниях пациентов с коронавирусной инфекцией. Информация следует из фильма Антона Красовского , опубликованного на YouTube-канале RT.

По мнению главврача клиники в Коммунарке Дениса Проценко, сложнее всего COVID-19 протекает у пациентов с заболеваниями крови. Его коллега из Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет добавил, что данные болезни стоит поставить в один ряд с неврологическими.

Проценко отмечает, что коронавирус также представляет угрозу для больных сахарным диабетом и пожилых людей с сердечной недостаточностью. В этом его поддерживает главврач городской клинической больницы №52, уточняя, что и у пациентов с ожирением тяжело протекает коронавирус.