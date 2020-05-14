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Главврачи назвали самые опасные хронические болезни при COVID-19 

Мария Сергеева 52 минуты назад
Названы самые опасные болезни при COVID-19
Фото: Gkb40dzm.ru
Главные врачи трех российских больниц рассказали о самых опасных хронических заболеваниях пациентов с коронавирусной инфекцией. Информация следует из фильма Антона Красовского, опубликованного на YouTube-канале RT.
По мнению главврача клиники в Коммунарке Дениса Проценко, сложнее всего COVID-19 протекает у пациентов с заболеваниями крови. Его коллега из Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет добавил, что данные болезни стоит поставить в один ряд с неврологическими.
Проценко отмечает, что коронавирус также представляет угрозу для больных сахарным диабетом и пожилых людей с сердечной недостаточностью. В этом его поддерживает главврач городской клинической больницы №52, уточняя, что и у пациентов с ожирением тяжело протекает коронавирус.
Своим мнением делится и главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов, объясняя, что COVID-19 славится своей агрессивностью, поскольку состояние пациента внезапно может измениться с хорошего на неудовлетворительное. Например, за сутки коронавирусный больной может почувствовать себя так плохо, что его придется подключать к ИВЛ.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Роспотребнадзор оценил вероятность заражения коронавирусом от переболевшего.
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Коронавирус , Антон Красовский , Андрей Осипов , Роспотребнадзор
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