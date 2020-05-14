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В Нью-Йорке число детей с воспалительным синдромом достигло 100 

Мария Сергеева 34 минуты назад
В США выросло число детей с воспалительным синдромом
Фото: depositphotos.com
В американском городе Нью-Йорк число детей, у которых диагностировали воспалительный синдром, предположительно связанный с коронавирусом, достигло 100. Об этом на пресс-конференции сообщил градоначальник Билл де Блазио.
"Выявлены 100 таких случаев" — заявил мэр города, заметив, что у 55 детей выявлен COVID-19 или обнаружены антитела к нему.
Отмечается, что ранее губернатор штата Нью-Йорк говорил о том, что на весь регион приходится около 100 случаев с данным синдромом.
Ранее "Рамблер" писал о том, что в Москве начинают бесплатно проверять антитела к коронавирусу.
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