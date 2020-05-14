Colgate-Palmolive жертвует $20 млн на борьбу с COVID-19

20 млн долларов на приобретение средств личной гигиены будут переданы некоммерческим организациям по всему миру

Компания производит и передает 25 миллионов упаковок мыла глобальным организациям в поддержку инициативы Всемирной Организации здравоохранения «#SafeHands»

Colgate-Palmolive обязуется пожертвовать 20 миллионов долларов на приобретение средств личной гигиены по всему миру, чтобы помочь в борьбе с распространением COVID-19 организациям, у которых есть возможность распространить пожертвования среди тех, кто больше всего нуждается в поддержке. Пожертвование поможет людям в местных сообществах, а также медицинским работникам и специалистам неотложной медицинской помощи получить доступ к основным средствам гигиены, включая зубные щетки, зубные пасты, средства для полоскания рта, а также средства для мытья тела и рук.

Пожертвование является частью глобальных усилий Компании, среди которых поддержка глобальной кампании «#SafeHands» Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) через производство и пожертвование 25 миллионов упаковок мыла.

Согласно ВОЗ, которая предлагает актуальные рекомендации для борьбы с распространением COVID-19, правильное мытье рук играет важную роль в замедлении распространения заболевания.

Но не во всех регионах мира у жителей есть доступ к качественному мылу и информации о том, как правильно мыть руки.

Чтобы помочь в решении этой проблемы, 3 апреля 2020 года компания Colgate объявила о мобилизации пяти своих предприятий на трех континентах для производства 25 миллионов упаковок мыла. На упаковках мыла будет размещена чёткая инструкция по правильному мытью рук, которая поможет распространить эту информацию в рамках кампании ВОЗ «#SafeHands». Эта инструкция будет гарантом того, что люди будут знать, как мыть руки правильно, даже после того, как мыло закончится.