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Colgate-Palmolive жертвует 20 миллионов долларов на приобретение средств личной гигиены 

Партнерский материал 1 час назад
Colgate-Palmolive жертвует $20 млн на борьбу с COVID-19
Фото: depositphotos.com
  • 20 млн долларов на приобретение средств личной гигиены будут переданы некоммерческим организациям по всему миру
  • Компания производит и передает 25 миллионов упаковок мыла глобальным организациям в поддержку инициативы Всемирной Организации здравоохранения «#SafeHands»
Colgate-Palmolive обязуется пожертвовать 20 миллионов долларов на приобретение средств личной гигиены по всему миру, чтобы помочь в борьбе с распространением COVID-19 организациям, у которых есть возможность распространить пожертвования среди тех, кто больше всего нуждается в поддержке. Пожертвование поможет людям в местных сообществах, а также медицинским работникам и специалистам неотложной медицинской помощи получить доступ к основным средствам гигиены, включая зубные щетки, зубные пасты, средства для полоскания рта, а также средства для мытья тела и рук.
Пожертвование является частью глобальных усилий Компании, среди которых поддержка глобальной кампании «#SafeHands» Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) через производство и пожертвование 25 миллионов упаковок мыла.
Согласно ВОЗ, которая предлагает актуальные рекомендации для борьбы с распространением COVID-19, правильное мытье рук играет важную роль в замедлении распространения заболевания.
Но не во всех регионах мира у жителей есть доступ к качественному мылу и информации о том, как правильно мыть руки.
Чтобы помочь в решении этой проблемы, 3 апреля 2020 года компания Colgate объявила о мобилизации пяти своих предприятий на трех континентах для производства 25 миллионов упаковок мыла. На упаковках мыла будет размещена чёткая инструкция по правильному мытью рук, которая поможет распространить эту информацию в рамках кампании ВОЗ «#SafeHands». Эта инструкция будет гарантом того, что люди будут знать, как мыть руки правильно, даже после того, как мыло закончится.
Чтобы повысить осведомленность о правильном мытье рук, Colgate-Palmolive поддерживает кампанию ВОЗ «#SafeHands» на различных медиа-платформах и привлекает глобальных инфлюенсеров, таких как Майкл Фелпс, который является амбассадором текущей инициативы бренда Colgate «Save Water».
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Коронавирус , Майкл Фелпс , ВОЗ
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