Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В США сравнили угрозу от COVID-19 и «испанки» 

Мария Сергеева 1 час назад
В США сравнили угрозу от COVID-19 и «испанки»
Фото: depositphotos.com
Американский экс-глава госпрограммы по выработке вакцины Рик Брайт заявил о необходимости налаживания противодействия возникшей угрозы коронавируса, поскольку последствия пандемии могут превзойти по разрушительности негативные итоги "испанки". Его доклад перед комитетом палаты представителей публикует CNN.
"Окно возможностей закрывается. Если мы не выработаем общенациональный скоординированный ответ, основанный на научных данных, то, боюсь, ситуация станет куда хуже и продлится дольше, приведя к беспрецедентному числу заболевших и умерших" — сообщается в документе.
По словам Брайта, существует необходимость усилить меры по борьбе с заболеванием. В качестве примера он предлагает повысить информированность общества, увеличить производство защитной экипировки и равномерно ее распределять. Кроме того, власти должны сформулировать четкую программу тестирования, а также придать гласности многие аспекты своих действий.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Роспотребнадзор оценил вероятность заражения коронавирусом от переболевшего.
Видео дня. Когда защитная маска теряет эффективность
Комментарии
Коронавирус , Роспотребнадзор , CNN
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Colgate-Palmolive жертвует $20 млн на борьбу с COVID-19
Colgate-Palmolive жертвует $20 млн на борьбу с COVID-19
У детей нашли нехарактерные симптомы коронавируса
У детей нашли нехарактерные симптомы коронавируса
Женщин предупредили о бесплодии из-за коронавируса
Женщин предупредили о бесплодии из-за коронавируса
Врач назвала лучшую защитную маску от вирусов
Врач назвала лучшую защитную маску от вирусов
Назван срок жизни коронавируса на поверхностях
Назван срок жизни коронавируса на поверхностях
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
06:13
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
ЗОЖ
Когда должно насторожить появление синяков
03:11
Когда должно насторожить появление синяков
ЗОЖ
100-летняя россиянка победила коронавирус
02:39
100-летняя россиянка победила коронавирус
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда защитная маска теряет эффективность
01:15
Когда защитная маска теряет эффективность
Коронавирус Болезни и лекарства
В Китае нашли связь между коронавирусом и бесплодием
00:34
В Китае нашли связь между коронавирусом и бесплодием
Коронавирус Болезни и лекарства
Можно ли лечить больное горло мороженым
06:04
Можно ли лечить больное горло мороженым
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как могут навредить средства от насморка
06:10
Как могут навредить средства от насморка
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение