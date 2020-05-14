В США сравнили угрозу от COVID-19 и «испанки» 

Американский экс-глава госпрограммы по выработке вакцины Рик Брайт заявил о необходимости налаживания противодействия возникшей угрозы коронавируса, поскольку последствия пандемии могут превзойти по разрушительности негативные итоги "испанки". Его доклад перед комитетом палаты представителей публикует CNN.

"Окно возможностей закрывается. Если мы не выработаем общенациональный скоординированный ответ, основанный на научных данных, то, боюсь, ситуация станет куда хуже и продлится дольше, приведя к беспрецедентному числу заболевших и умерших" — сообщается в документе.

По словам Брайта, существует необходимость усилить меры по борьбе с заболеванием. В качестве примера он предлагает повысить информированность общества, увеличить производство защитной экипировки и равномерно ее распределять. Кроме того, власти должны сформулировать четкую программу тестирования, а также придать гласности многие аспекты своих действий.