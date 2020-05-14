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Ученые показали эффективность лечения «цитокинового шторма» при COVID-19 

РИА Новости 1 час назад
Показана эффективность лечения «цитокинового шторма»
Фото: depositphotos.com
Сотрудники Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук (Москва), используя генномодифицированных (так называемых "гуманизированных") лабораторных мышей, показали эффективность комбинированной терапии "цитокинового шторма" — тяжелого осложнения коронавирусной инфекции, сообщил директор института академик Александр Макаров.
Наличие лабораторных животных, организмы которых с помощью генетически технологий "имитируют" человеческий организм, незаменимо с точки зрения испытаний новых средств лечения тех или иных болезней.
"Мы работаем с мышками, которые имеют гуманизацию. То есть, это означает, что часть генов заменена на человеческие гены", — сказал Макаров в четверг на совещании по развитию генетических технологий в РФ, которое проводит президент России Владимир Путин.
"С одной из таких мышек мы сделали гуманизацию генов цитокинов для исследования так называемого "цитокинового шторма", который вызывается в основном интерлейкином-6. И в этих мышках уже показана эффективность некой комбинированной терапии блокаторами цитокинов для лечения этого респираторного заболевания", — добавил Макаров.
"Цитокиновый шторм" — воспалительная реакция в организме, при которой уровень цитокинов (молекул, "дирижирующих" иммунной реакцией) в крови резко возрастает, что приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. Следствием этого может стать разрушение тканей и органов, и, как следствие, гибель организма.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Комментарии
Коронавирус , Александр Макаров , Владимир Путин , ВОЗ , РАН
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