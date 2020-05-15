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Названо условие для победы над коронавирусом 

РИА Новости и ещё 13 55 минут назад
Комаровский назвал условие для прекращения пандемии
Фото: РИА Новости
Коронавирус прекратит распространяться после того, как в обществе сформируется коллективный иммунитет, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
"Если в популяции людей 95 процентов устойчивы к конкретному возбудителю, то циркуляция этой инфекции прекращается. Потому что, по теории вероятностей, если только один из 20 может стать источником инфекции и передать его дальше", — объяснил он.
Рано или поздно, как подчеркнул медик, иммунитет к любому вирусу вырабатывается у большинства населения. Он появляется у тех, кто переболел или сделал прививку.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что российские специалисты отобрали несколько удачных образцов белков, которые могут быть использованы для создания вакцины. Представители Всемирной организации здравоохранения отмечают, что над разработкой вакцины от COVID-19 работают эксперты по всему миру, но ее появление в этом году маловероятно.
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Коронавирус , Новости , Евгений Комаровский , Вероника Скворцова , Федеральное медико-биологическое агентство , ВОЗ
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