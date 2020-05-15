Комаровский назвал условие для прекращения пандемии

Коронавирус прекратит распространяться после того, как в обществе сформируется коллективный иммунитет, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.

"Если в популяции людей 95 процентов устойчивы к конкретному возбудителю, то циркуляция этой инфекции прекращается. Потому что, по теории вероятностей, если только один из 20 может стать источником инфекции и передать его дальше", — объяснил он.

Рано или поздно, как подчеркнул медик, иммунитет к любому вирусу вырабатывается у большинства населения. Он появляется у тех, кто переболел или сделал прививку.