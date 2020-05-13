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Патологоанатом описал диагностику смерти от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 3 24 минуты назад
Врач рассказал, как диагностируют смерть от COVID-19
Фото: Depositphotos
В случае, если у погибшего была пневмония и положительный ПЦР-тест на вирус, патологоанатом может написать в заключении, что смерть наступила от коронавируса. Об этом заявил главный внештатный специалист по патологической анатомии Москвы Олег Зайратьянц, передает РИА Новости.
Врач уточнил, что диагноз пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию устанавливается лишь после обязательного вскрытия. По словам Зайратьянца, для этого есть четкие критерии, также учитываются сопутствующие заболевания, течение которых из-за коронавируса становится тяжелым.
«И в этих случаях это идет как смерть от коронавирусной инфекции»,
— описал он.
Специалист считает, что в случае, если человек всю жизнь страдал от болезни сердца и перенес инфаркт, но у него еще обнаружили коронавирус, то было бы неправильно называть последний причиной его смерти. Зайратьянц подчеркнул, что данные оперативного штаба по смертности — точная информация, которая учитывает результаты вскрытия.
В России, по последним данным, коронавирусом заражены свыше 242 тысяч человек, 2212 пациентов умерли, более 48 тысяч человек излечились.
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Коронавирус , РИА Новости
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